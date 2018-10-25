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25 октября 2018, 18:24



Таймырское районное управление АО «ЕРП» завершило навигацию.

По итогам навигации водный грузооборот Таймырского районного управления составил 1 млн 695 тыс. тонн, по сравнению с прошлым годом произошло увеличение объема на 198 тыс. тонн. Перевезено: серы - 77,5 тыс. тонн, угля - 26,1 тыс. тонн, прочих грузов – 57 тыс. тонн. Добыто и перевезено 1 млн 492,7 тыс. тонн песка с Червинского месторождения. Обработано более 122 тыс. тонн нефтеналивных грузов. В рейдовых условиях обработано 18,3 тыс. куб. м пилоэкспортного материала АО «Лесосибирский ЛДК-1». Директор Таймырского районного управления Игорь Казанин отметил, что навигация 2018 года прошла успешно, баз аварий и происшествий.

Просмотров:114 Сегодня, 25 октября, с уходом из порта Дудинка последнего теплохода «Михаил Мунин» с несамоходной баржей, груженной двумя тепловозами, в Таймырском районном управлении Енисейского пароходства завершилась навигация 2018 года.По итогам навигации водный грузооборот Таймырского районного управления составил 1 млн 695 тыс. тонн, по сравнению с прошлым годом произошло увеличение объема на 198 тыс. тонн. Перевезено: серы - 77,5 тыс. тонн, угля - 26,1 тыс. тонн, прочих грузов – 57 тыс. тонн. Добыто и перевезено 1 млн 492,7 тыс. тонн песка с Червинского месторождения. Обработано более 122 тыс. тонн нефтеналивных грузов. В рейдовых условиях обработано 18,3 тыс. куб. м пилоэкспортного материала АО «Лесосибирский ЛДК-1».Директор Таймырского районного управления Игорь Казанин отметил, что навигация 2018 года прошла успешно, баз аварий и происшествий.