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25 октября 2018, 18:54



Правительство создаст список подарков для чиновников.

Если чиновник получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он будет обязан сообщить об этом работодателю. Такие подарки будут признаваться федеральной собственностью, собственностью субъекта Федерации, муниципальной или собственностью организаций.

Просмотров:121 Комиссия правительства по законопроектной деятельности приняла решение разработать реестр допустимых подарков должностным лицам. Отметим, что сейчас действует норма, разрешающая дарить госслужащим подарки, если их стоимость не превышает 3 тысяч рублей, пишет rg.ru. Комиссия предложила отойти от этой системы и разработать конкретный перечень подарков. Уже известно, что чиновникам разрешат принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также цветы. Также в перечень отнесут ценные подарки в качестве поощрения от органа государственной власти, в котором работает чиновник, или вышестоящего органа.Если чиновник получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он будет обязан сообщить об этом работодателю. Такие подарки будут признаваться федеральной собственностью, собственностью субъекта Федерации, муниципальной или собственностью организаций.