Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 октября 2018, 18:58



Эксперты опубликовали сведения о причинах авиакатастрофы в Туруханском районе.

В отчете комиссии МАК отмечается, что выводы носят предварительный характер и могут быть скорректированы.

Просмотров:118 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет об авиакатастрофе Ми-8 на севере Красноярского края. Напомним, трагедия унесла жизни 18 человек. По данным МАК, при взлете вертолет Ми-8АМТ RA-25640 столкнулся с грузом, находившимся на внешней подвеске другого вертолета. В результате столкновения вертолет Ми-8АМТ RA-25640 разрушился, корпус летательного аппарата упал на землю и сгорел. Экипаж и пассажиры погибли. Вертолет, несший груз, благополучно приземлился.В отчете комиссии МАК отмечается, что выводы носят предварительный характер и могут быть скорректированы.