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26 октября 2018, 12:42



«Норникель» стал генеральным партнером Федерации хоккея России.

Основное направление сотрудничества федерации и «Норникеля» — развитие национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», а также поддержка комплексной подготовки сборных команд России по хоккею к XXIV Олимпийским играм 2022 г. в Пекине (Китай). Другим важным направлением партнерства станут социально-спортивные программы в городах, где расположены производственные активы «Норникеля»: поддержка спортшкол, подготовка и повышение квалификации тренерского состава, проведение детско-юношеских турниров и мастер-классов для юных хоккеистов. Развитие массового и детско-юношеского спорта, продвижение здорового образа жизни и проведение спортивных мероприятий высокого уровня являются важными элементами вклада «Норникеля» в устойчивое развитие регионов его деятельности. Компания активно развивает профессиональный и любительский спорт на Таймыре, Кольском полуострове и в Забайкалье. «Норникель» уже несколько лет поддерживает любительский и ветеранский хоккей. Как партнер Ночной лиги и Лиги легенд мирового хоккея компания проводит благотворительные матчи, инвестирует в создание инфраструктуры для занятий зимними видами спорта. «Хоккей — особенный вид спорта для нашей страны, с которым связаны легендарные победы прошлого и настоящего, — комментирует подписание соглашения президент «Норникеля» Владимир Потанин. — Наше сотрудничество с ФХР позволит вывести обучение юных хоккеистов по всей стране на новый профессиональный уровень. Это заложит прочный фундамент для будущих побед российских спортсменов и в целом для здоровья молодого поколения». «Мы с оптимизмом смотрим на это партнерство, — отметил президент ФХР Владислав Третьяк. — Компания «Норникель» олицетворяет собой все лучшие качества российского спорта: это высокий профессионализм, надежность, нацеленность на победу, умение работать в команде. Поэтому мы считаем наше сотрудничество с «Норникелем» стратегическим и рассчитываем, что оно поможет нам достичь поставленных перед федерацией целей: превратить хоккей в общенациональный вид спорта, доступный каждому россиянину».

Просмотров:134 Согласно договору, подписанному между компанией и Федерацией хоккея России, «Норникель» становится генеральным партнером ФХР, мужской и женской национальных сборных по хоккею.Основное направление сотрудничества федерации и «Норникеля» — развитие национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», а также поддержка комплексной подготовки сборных команд России по хоккею к XXIV Олимпийским играм 2022 г. в Пекине (Китай).Другим важным направлением партнерства станут социально-спортивные программы в городах, где расположены производственные активы «Норникеля»: поддержка спортшкол, подготовка и повышение квалификации тренерского состава, проведение детско-юношеских турниров и мастер-классов для юных хоккеистов.Развитие массового и детско-юношеского спорта, продвижение здорового образа жизни и проведение спортивных мероприятий высокого уровня являются важными элементами вклада «Норникеля» в устойчивое развитие регионов его деятельности. Компания активно развивает профессиональный и любительский спорт на Таймыре, Кольском полуострове и в Забайкалье. «Норникель» уже несколько лет поддерживает любительский и ветеранский хоккей. Как партнер Ночной лиги и Лиги легенд мирового хоккея компания проводит благотворительные матчи, инвестирует в создание инфраструктуры для занятий зимними видами спорта.