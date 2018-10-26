Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 октября 2018, 12:55



Наступил срок уплаты имущественных налогов за 2017 год для физических лиц.

Налогоплательщики, имеющие право на льготы по имущественным налогам, предоставляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе предоставить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Перечень льготных категорий граждан размещён на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов – не позднее 1 декабря 2018 года. При нарушении этого срока налогоплательщику направляется требование об уплате налога, а в случае неисполнения требования информация о задолженности передаётся в суд и далее судебным приставам для взыскания. По всем возникающим вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, можно обращаться по адресу: город Норильск, ул. Талнахская, 34, операционный зал, первое окно.

Просмотров:130 Произвести уплату налогов можно либо по налоговым уведомлениям, либо на основании данных в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сайта www.nalog.ru.Налогоплательщики, имеющие право на льготы по имущественным налогам, предоставляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе предоставить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Перечень льготных категорий граждан размещён на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».Срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов – не позднее 1 декабря 2018 года. При нарушении этого срока налогоплательщику направляется требование об уплате налога, а в случае неисполнения требования информация о задолженности передаётся в суд и далее судебным приставам для взыскания.По всем возникающим вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, можно обращаться по адресу: город Норильск, ул. Талнахская, 34, операционный зал, первое окно.