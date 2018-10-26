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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:20 В Норильске на основании видеозаписи в соцсетях к ответственности привлечен водитель внедорожника
17:14 Сегодня в здании управления автотранспортного объединения ЦАТК ЗФ «Норникеля» работников предприятия поздравили с профессиональным праздником
15:30 Список обманутых дольщиков в Сибири включает 3600 пострадавших
14:52 В Городском центре культуры продолжается XII Международный фестиваль "Живой звук". Вчера там состоялась программа The BEATLES "Сквозь время".
14:19 Норильчанин Никита Столяров стал призером первенства Сибирского федерального округа по плаванию.
14:03 Обращений по проблемам дозвона на единый номер норильской детской поликлиники 400-800 стало в разы меньше.
13:42 Дорожная обстановка в Норильске ухудшается, предупреждают водителей сотрудники ГИБДД.
13:33 Праздничные мероприятия пройдут в КДЦ «Юбилейный» 4 ноября. В них примут участие творческие коллективы, национально-культурные объединения Норильска и руководители города.
13:26 Полярная арт-резиденция PolArt в Норильске начинает новый яркий творческий сезон. Открывает его художник, графический дизайнер Оксана Девочкина (Венгрия, Будапешт).
13:24 Дело на 150 млн рублей. Полиция расследует мошенничество в банковской сфере.
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