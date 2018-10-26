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26 октября 2018, 13:02



Все новые пассажирские самолеты в будущем будут оснащены оборудованием для инвалидов.

Кроме того, будет установлено правило, что ряды пассажирских кресел в новых самолетах обозначат тактильной маркировкой, причем не менее половины от общего числа кресел в салоне будут с подвижными (опускающимися или поднимающимися) со стороны прохода подлокотниками. Новые требования вступят в силу 1 января 2020 года и станут применяться в отношении самолетов, изготовленных и поставленных по договорам, заключенным после этой даты.

Просмотров:111 Минтранс России определил, какое оснащение обязательно должно быть для инвалидов в воздушных судах отечественного и зарубежного производства. Так, если типовой конструкцией воздушного судна будет предусмотрено наличие туалетов, то хотя бы один из них должен быть приспособлен для пассажиров-инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности. При этом перед его дверью обязательно предусмотрят место для разворота кресла-коляски, на покрытии пола в салоне не будет бликов, а устройство освещения на борту станет работать без резких перепадов интенсивности. Исключением из последнего правила станут лампочки для чтения и другие осветительные устройства, управляемые пассажиром (Приказ Минтранса России от 2 августа 2018 г. № 290 "Об утверждении требований к оснащению воздушных судов техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими доступность воздушных судов для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности").Кроме того, будет установлено правило, что ряды пассажирских кресел в новых самолетах обозначат тактильной маркировкой, причем не менее половины от общего числа кресел в салоне будут с подвижными (опускающимися или поднимающимися) со стороны прохода подлокотниками. Новые требования вступят в силу 1 января 2020 года и станут применяться в отношении самолетов, изготовленных и поставленных по договорам, заключенным после этой даты.