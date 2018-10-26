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26 октября 2018, 13:09

Объединенная дирекция заповедников Таймыра примет участие в обсуждении темы сохранения краснокнижных животных в Арктической зоне РФ.


30 октября в московском офисе экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» состоится дискуссионный клуб на тему «Сохранение краснокнижных животных Арктической зоны РФ». Модератором выступит директору ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» Виктор Матасов, сообщает НИА-Красноярск.
На территории российской Арктики проживает целый ряд уникальных животных, занесенных в Красную книгу РФ и Международную красную книгу. При этом, к сожалению, по многим из них не наблюдается никакой положительной динамики, и их популяция продолжает сокращаться по тем или иным причинам. Сохранение каждого из видов – важнейшая экологическая и культурная задача государства и общества. О том, какие виды сейчас находятся в наиболее уязвимом состоянии, какие меры принимаются по их сохранению и как привлечь внимание к проблемам краснокнижных животных, и пойдет речь на дискуссионном клубе.
На мероприятии будут рассмотрены вопросы уязвимости редких видов животных, проблемы заповедников России, достаточно ли действующего российского законодательства для создания условий для восстановления популяций животных, противоречия охотничьего и природоохранного законодательства, препятствующие внедрению эффективных мер по сохранению редких видов животных и птиц и другое.

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    Список новостей

 26 октября 2018 
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15:30   Список обманутых дольщиков в Сибири включает 3600 пострадавших 14:52   В Городском центре культуры продолжается XII Международный фестиваль "Живой звук". Вчера там состоялась программа The BEATLES "Сквозь время".
14:19   Норильчанин Никита Столяров стал призером первенства Сибирского федерального округа по плаванию. 14:03   Обращений по проблемам дозвона на единый номер норильской детской поликлиники 400-800 стало в разы меньше.
13:42   Дорожная обстановка в Норильске ухудшается, предупреждают водителей сотрудники ГИБДД. 13:33   Праздничные мероприятия пройдут в КДЦ «Юбилейный» 4 ноября. В них примут участие творческие коллективы, национально-культурные объединения Норильска и руководители города.
13:26   Полярная арт-резиденция PolArt в Норильске начинает новый яркий творческий сезон. Открывает его художник, графический дизайнер Оксана Девочкина (Венгрия, Будапешт). 13:24   Дело на 150 млн рублей. Полиция расследует мошенничество в банковской сфере.
13:22   Прокуратурой города Норильска в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, причинившего травмы инспектору ДПС. 13:09   Объединенная дирекция заповедников Таймыра примет участие в обсуждении темы сохранения краснокнижных животных в Арктической зоне РФ.
13:02   Все новые пассажирские самолеты в будущем будут оснащены оборудованием для инвалидов. 12:55   Наступил срок уплаты имущественных налогов за 2017 год для физических лиц.
12:42   «Норникель» стал генеральным партнером Федерации хоккея России.

 25 октября 2018 
18:58   Эксперты опубликовали сведения о причинах авиакатастрофы в Туруханском районе. 18:54   Правительство создаст список подарков для чиновников.
18:24   Таймырское районное управление АО «ЕРП» завершило навигацию. 18:10   В программы по ремонту и содержанию дорог и муниципальных объектов внесут изменения.
17:39   Рыбаки на Таймыре уплыли в дырявой лодке и пропали. 16:39   Адресный список домов, где планировались капремонты, будет скорректирован.
15:37   Накануне в Норильске в Городском центре культуры открылся XII Международный фестиваль «Живой звук». 15:18   ЦБ выявил первые поддельные 200-рублевки, а норильские полицейские предостерегают горожан и от фальшивых купюр более крупным номиналом.
14:15   Качество сна детей в условиях арктического напряжения изучают ученые. В проведении исследований помогает экспертный центр ПОРА. 14:04   «Норильские цитаты» украсят аэропорт. В проекте могут принять участие жители и гости нашего города.
14:03   Авиакомпания S7 Airlines проводит для корпоративных клиентов первую распродажу билетов со скидкой 15% и предлагает получить за перелеты в два раза больше баллов S7 Profi. 13:39   На Таймыре продолжается строительство объектов социальной сферы.
13:33   Сегодня в Норильске откроется СКИФ, первый Северный книжный интеллектуальный фестиваль. 13:20   С 2020 года на итоговых экзаменах девятиклассники будут ставить опыты и работать с приборами.
13:18   Всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова – 2018» ждет работы норильчан и жителей других регионов страны. 13:10   Норильские работодатели, привлекающие приезжих специалистов, могут получить финансовую поддержку: 225 тысяч на одного работника.
12:37   На ближайшей сессии горсовета планируют скорректировать муниципальные программы. 10:48   Госдума приняла проект профицитного бюджета на 2019-2021 годы в первом чтении.
10:48   Патрушев предупредил Сибирь о проникновении террористов в регион. 10:46   Норильчане продолжают присылать в РГ вопросы о пенсионной реформе. Сохранены ли льготы северянкам с двумя детьми? ...
10:04   Институт территориального планирования "Урбаника" разработает план города Норильска. 09:58   Агентство развития Норильска и Агентство развития бизнеса договорились о сотрудничестве.
09:52   Красноярская таможня перечислила в федеральный бюджет 7 миллиардов рублей – больше, чем год назад. Специалисты таможни говорят: в этом году снизился экспорт, но значительно увеличился импорт. 09:50   Завтра к вечеру таймырские синоптики ожидают усиление ветра. Циклон с запада принесет штормовое предупреждение.
09:44   "Норникель" может запустить собственную криптовалюту в 2019 году. 09:41   Глава Норильска и председатель городского Совета депутатов поздравили таможенников с профессиональным праздником.

 24 октября 2018 
19:18   Авиакомпании, выполняющие полеты в Норильск, обновляют свои парки. 19:04   Норильская епархия презентует книгу «В память вечную будет праведник».
19:03   Градостроительную стратегию для Норильска разработает «Урбаника». 18:07   Норильчанка Оксана Паскарелова стала бронзовым призером первенства Сибирского федерального округа по дзюдо.
17:58   КДЦ «Юбилейный» получил новые помещения, куда уже сегодня переезжают клубные объединения Кайеркана. 17:45   В Заполярном филиале «Норникеля» определили лучших ламповщиц.
17:04   В самой северной российской колонии строгого режима, расположенной в Норильске, сегодня отбывают наказание 1226 осужденных, в колонии-поселении - 223. 16:58   Новый паровоз «приехал» в Норильск - очередное пополнение в музее железной дороги.
16:55   Субсидированные авиаперевозки будут круглогодичными. Воспользоваться ими смогут и многодетные семьи.




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