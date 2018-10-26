Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 октября 2018, 13:09



Объединенная дирекция заповедников Таймыра примет участие в обсуждении темы сохранения краснокнижных животных в Арктической зоне РФ.

На территории российской Арктики проживает целый ряд уникальных животных, занесенных в Красную книгу РФ и Международную красную книгу. При этом, к сожалению, по многим из них не наблюдается никакой положительной динамики, и их популяция продолжает сокращаться по тем или иным причинам. Сохранение каждого из видов – важнейшая экологическая и культурная задача государства и общества. О том, какие виды сейчас находятся в наиболее уязвимом состоянии, какие меры принимаются по их сохранению и как привлечь внимание к проблемам краснокнижных животных, и пойдет речь на дискуссионном клубе. На мероприятии будут рассмотрены вопросы уязвимости редких видов животных, проблемы заповедников России, достаточно ли действующего российского законодательства для создания условий для восстановления популяций животных, противоречия охотничьего и природоохранного законодательства, препятствующие внедрению эффективных мер по сохранению редких видов животных и птиц и другое.

Просмотров:120 30 октября в московском офисе экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» состоится дискуссионный клуб на тему «Сохранение краснокнижных животных Арктической зоны РФ». Модератором выступит директору ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» Виктор Матасов, сообщает НИА-Красноярск.На территории российской Арктики проживает целый ряд уникальных животных, занесенных в Красную книгу РФ и Международную красную книгу. При этом, к сожалению, по многим из них не наблюдается никакой положительной динамики, и их популяция продолжает сокращаться по тем или иным причинам. Сохранение каждого из видов – важнейшая экологическая и культурная задача государства и общества. О том, какие виды сейчас находятся в наиболее уязвимом состоянии, какие меры принимаются по их сохранению и как привлечь внимание к проблемам краснокнижных животных, и пойдет речь на дискуссионном клубе.На мероприятии будут рассмотрены вопросы уязвимости редких видов животных, проблемы заповедников России, достаточно ли действующего российского законодательства для создания условий для восстановления популяций животных, противоречия охотничьего и природоохранного законодательства, препятствующие внедрению эффективных мер по сохранению редких видов животных и птиц и другое.