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26 октября 2018, 13:22



Прокуратурой города Норильска в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, причинившего травмы инспектору ДПС.

Как установлено в ходе предварительного следствия, в августе 2018 года в вечернее время на перекрестке улиц Павлова и Талнахской г. Норильска Ю., находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Нива», не выполнил законное требование инспектора ДПС о предъявлении документов и, пытаясь скрыться с места происшествия, допустил причинение травм инспектору, схватившемуся за водительскую дверь автомобиля «Нива». В настоящее время в отношении Ю. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемого ему преступления предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Просмотров:140 И. о. прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по обвинению гражданина Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья).Как установлено в ходе предварительного следствия, в августе 2018 года в вечернее время на перекрестке улиц Павлова и Талнахской г. Норильска Ю., находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Нива», не выполнил законное требование инспектора ДПС о предъявлении документов и, пытаясь скрыться с места происшествия, допустил причинение травм инспектору, схватившемуся за водительскую дверь автомобиля «Нива».В настоящее время в отношении Ю. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемого ему преступления предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.