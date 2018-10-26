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26 октября 2018, 13:24



Дело на 150 млн рублей. Полиция расследует мошенничество в банковской сфере.

Виновным в мошенничестве грозит до 10 лет лишения свободы.

Просмотров:150 Следователи управления МВД по Красноярскому краю возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в правоохранительном ведомстве. Установлено, что руководители одного из банков, работающих в Красноярском крае, через операционные офисы реализовывали векселя другой финансовой организации. При этом средства со счетов фирмы были сняты и обналичить ценные бумаги клиентам не удалось. Похищены деньги 120 жителей Красноярского края. Сумма ущерба превысила 150 млн рублей.Виновным в мошенничестве грозит до 10 лет лишения свободы.