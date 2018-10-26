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26 октября 2018, 13:26



Полярная арт-резиденция PolArt в Норильске начинает новый яркий творческий сезон. Открывает его художник, графический дизайнер Оксана Девочкина (Венгрия, Будапешт).

Оксана Девочкина - художник, графический дизайнер, выпускница факультета искусств Санкт-Петербургского университета, участница международных выставок в Германии, Словении, Венгрии. В резиденции Оксана создаст серию картин, посвященных «городу экстремальной белизны», его фактуре и цвету. В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября в художественной галерее проведет мастер-класс по живописи. Результат проекта резидента норильчане увидят на итоговой выставке через две недели работы Оксаны в Норильске. Дата и время будут сообщены дополнительно.

Просмотров:136 29 октября в 18.30 в арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, цоколь) состоится презентация проекта "Make art not warm: серия урбанистических пейзажей белое на белом". Проект стал одним из пяти победителей российского конкурса арт-резиденции по поддержке самых ярких и смелых идей, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды. Знакомство с резидентом пройдет в формате artist-talk.Оксана Девочкина - художник, графический дизайнер, выпускница факультета искусств Санкт-Петербургского университета, участница международных выставок в Германии, Словении, Венгрии. В резиденции Оксана создаст серию картин, посвященных «городу экстремальной белизны», его фактуре и цвету. В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября в художественной галерее проведет мастер-класс по живописи. Результат проекта резидента норильчане увидят на итоговой выставке через две недели работы Оксаны в Норильске. Дата и время будут сообщены дополнительно.