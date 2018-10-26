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26 октября 2018, 13:33



Праздничные мероприятия пройдут в КДЦ «Юбилейный» 4 ноября. В них примут участие творческие коллективы, национально-культурные объединения Норильска и руководители города.

В 15.00 на втором этаже стартует традиционный фестиваль национальных блюд «Кухни народов мира». В фестивале примут участие представители национально-культурных объединений города: «Украина», «Эне-Сай» и «Башкирия», а также жители Кайеркана и команды образовательных учреждений района. В этом году организаторы решили придать мероприятию фестивальный характер, учредив только один главный приз, судьбу которого и решит зрительское голосование. Итоги конкурса будут подведены в концертной программе. А в 16.00 в киноконцертном зале состоится праздничный концерт «Норильск - наш общий дом», содержание которого определили 65-летний юбилей города и тема народного единства. Зрители увидят лучшие коллективы Большого Норильска, в числе которых хореографический ансамбль «Оганер» и ансамбль казачьей песни «Горлица». Центральным блоком концерта станут выступления участников национально-культурных объединений города. Вокальные и хореографические композиции раскроют красоту и величие нашей большой и многонациональной России, национальное единство жителей Норильска. И, конечно, состоится чествование участников фестиваля «Кухня народов мира», награждение памятными призами и вручение приза зрительских симпатий. В финале программы участники концерта и певцы студии «Свои» исполнят песню «Норильск - наш общий дом».

Просмотров:127 Гостей праздника встретят волонтеры в национальных народных костюмах, которые будут приветствовать пришедших на языках народов, проживающих в Норильске. В 14.30 в фойе 1-го этажа откроется «Город мастеров»: мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству проведут участницы народной самодеятельной студии «Золотые руки». Будут работать фотозоны и выставки от участников национальных диаспор.В 15.00 на втором этаже стартует традиционный фестиваль национальных блюд «Кухни народов мира». В фестивале примут участие представители национально-культурных объединений города: «Украина», «Эне-Сай» и «Башкирия», а также жители Кайеркана и команды образовательных учреждений района. В этом году организаторы решили придать мероприятию фестивальный характер, учредив только один главный приз, судьбу которого и решит зрительское голосование. Итоги конкурса будут подведены в концертной программе.А в 16.00 в киноконцертном зале состоится праздничный концерт «Норильск - наш общий дом», содержание которого определили 65-летний юбилей города и тема народного единства. Зрители увидят лучшие коллективы Большого Норильска, в числе которых хореографический ансамбль «Оганер» и ансамбль казачьей песни «Горлица». Центральным блоком концерта станут выступления участников национально-культурных объединений города.Вокальные и хореографические композиции раскроют красоту и величие нашей большой и многонациональной России, национальное единство жителей Норильска. И, конечно, состоится чествование участников фестиваля «Кухня народов мира», награждение памятными призами и вручение приза зрительских симпатий. В финале программы участники концерта и певцы студии «Свои» исполнят песню «Норильск - наш общий дом».