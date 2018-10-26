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26 октября 2018, 13:42



Дорожная обстановка в Норильске ухудшается, предупреждают водителей сотрудники ГИБДД.

Водителям особое внимание следует уделить соблюдению скоростного режима, дистанции, выполнению предписаний дорожных знаков и исключению резких и опасных маневров. Повышение температуры в ночное и утреннее время может привести к образованию наледи на проезжей части, что значительно может увеличить тормозной путь автомобиля и спровоцировать занос. Также следует учитывать ограничение видимости, метеорологические условия и наличие на открытых участках автодороги порывов бокового ветра. Автоинспекторы призывают водителей быть предельно внимательными, особенно на трассе вблизи населенных пунктов, а также при движении в местах массового скопления людей. Автолюбителям, которые еще не успели сметить летнюю резину на зимнюю, стоит сделать это незамедлительно. В настоящее время все инспекторы ГИБДД ориентированы на ежедневный контроль дорожной обстановки и помощь автомобилистам и пешеходам в сложных дорожных условиях, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:140 В связи с обильным снегопадом и повышением температуры обстановка на дорогах осложняется. Об этом водителей и пешеходов города предупреждают сотрудники ГИБДД.Водителям особое внимание следует уделить соблюдению скоростного режима, дистанции, выполнению предписаний дорожных знаков и исключению резких и опасных маневров. Повышение температуры в ночное и утреннее время может привести к образованию наледи на проезжей части, что значительно может увеличить тормозной путь автомобиля и спровоцировать занос. Также следует учитывать ограничение видимости, метеорологические условия и наличие на открытых участках автодороги порывов бокового ветра.Автоинспекторы призывают водителей быть предельно внимательными, особенно на трассе вблизи населенных пунктов, а также при движении в местах массового скопления людей.Автолюбителям, которые еще не успели сметить летнюю резину на зимнюю, стоит сделать это незамедлительно.В настоящее время все инспекторы ГИБДД ориентированы на ежедневный контроль дорожной обстановки и помощь автомобилистам и пешеходам в сложных дорожных условиях, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.