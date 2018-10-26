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26 октября 2018, 14:19



Норильчанин Никита Столяров стал призером первенства Сибирского федерального округа по плаванию.

«В Иркутске уровень участников был высоким, но мы хорошо готовились и поэтому выступили ожидаемо достойно. Нам предстоит приложить куда больше сил, чтобы и в Саранске занять высокие места», - отметил Иван Калашников.

Просмотров:138 Состязания среди юношей до 16 лет прошли в Иркутске с участием более 400 спортсменов. Воспитанник ДЮСШ-5, кандидат в мастера спорта Никита Столяров, тренирующийся под руководством тренера Ивана Калашникова, завоевал серебро первенства в дистанции на 400 метров (комплекс) и бронзу на 200 метров (комплекс). На очереди у пловца – первенство России, которое в начале декабря пройдет в Саранске.«В Иркутске уровень участников был высоким, но мы хорошо готовились и поэтому выступили ожидаемо достойно. Нам предстоит приложить куда больше сил, чтобы и в Саранске занять высокие места», - отметил Иван Калашников.