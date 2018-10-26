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26 октября 2018, 14:19

Норильчанин Никита Столяров стал призером первенства Сибирского федерального округа по плаванию.


Состязания среди юношей до 16 лет прошли в Иркутске с участием более 400 спортсменов. Воспитанник ДЮСШ-5, кандидат в мастера спорта Никита Столяров, тренирующийся под руководством тренера Ивана Калашникова, завоевал серебро первенства в дистанции на 400 метров (комплекс) и бронзу на 200 метров (комплекс). На очереди у пловца – первенство России, которое в начале декабря пройдет в Саранске.
«В Иркутске уровень участников был высоким, но мы хорошо готовились и поэтому выступили ожидаемо достойно. Нам предстоит приложить куда больше сил, чтобы и в Саранске занять высокие места», - отметил Иван Калашников.

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 25 октября 2018 
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17:39   Рыбаки на Таймыре уплыли в дырявой лодке и пропали. 16:39   Адресный список домов, где планировались капремонты, будет скорректирован.
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14:15   Качество сна детей в условиях арктического напряжения изучают ученые. В проведении исследований помогает экспертный центр ПОРА. 14:04   «Норильские цитаты» украсят аэропорт. В проекте могут принять участие жители и гости нашего города.
14:03   Авиакомпания S7 Airlines проводит для корпоративных клиентов первую распродажу билетов со скидкой 15% и предлагает получить за перелеты в два раза больше баллов S7 Profi. 13:39   На Таймыре продолжается строительство объектов социальной сферы.
13:33   Сегодня в Норильске откроется СКИФ, первый Северный книжный интеллектуальный фестиваль. 13:20   С 2020 года на итоговых экзаменах девятиклассники будут ставить опыты и работать с приборами.
13:18   Всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова – 2018» ждет работы норильчан и жителей других регионов страны. 13:10   Норильские работодатели, привлекающие приезжих специалистов, могут получить финансовую поддержку: 225 тысяч на одного работника.
12:37   На ближайшей сессии горсовета планируют скорректировать муниципальные программы. 10:48   Госдума приняла проект профицитного бюджета на 2019-2021 годы в первом чтении.
10:48   Патрушев предупредил Сибирь о проникновении террористов в регион. 10:46   Норильчане продолжают присылать в РГ вопросы о пенсионной реформе. Сохранены ли льготы северянкам с двумя детьми? ...
10:04   Институт территориального планирования "Урбаника" разработает план города Норильска. 09:58   Агентство развития Норильска и Агентство развития бизнеса договорились о сотрудничестве.
09:52   Красноярская таможня перечислила в федеральный бюджет 7 миллиардов рублей – больше, чем год назад. Специалисты таможни говорят: в этом году снизился экспорт, но значительно увеличился импорт. 09:50   Завтра к вечеру таймырские синоптики ожидают усиление ветра. Циклон с запада принесет штормовое предупреждение.
09:44   "Норникель" может запустить собственную криптовалюту в 2019 году. 09:41   Глава Норильска и председатель городского Совета депутатов поздравили таможенников с профессиональным праздником.

 24 октября 2018 
19:18   Авиакомпании, выполняющие полеты в Норильск, обновляют свои парки. 19:04   Норильская епархия презентует книгу «В память вечную будет праведник».
19:03   Градостроительную стратегию для Норильска разработает «Урбаника». 18:07   Норильчанка Оксана Паскарелова стала бронзовым призером первенства Сибирского федерального округа по дзюдо.
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