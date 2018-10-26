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26 октября 2018, 14:52



В Городском центре культуры продолжается XII Международный фестиваль "Живой звук". Вчера там состоялась программа The BEATLES "Сквозь время".

Музыканты разных норильских групп, среди которых Александр Нагорный, Алексей Жданов, Роман Жаров, Дмитрий Алиферов, Алексей Пупик, Анастасия Красносельская и многие другие, выдали "на-гора" отменный концерт, местами даже похожий на капустник. В зале царила невероятная атмосфера, энергия била ключом, зрители в голос подпевали знакомые слова популярных битловских композиций, особенно про желтую подводную лодку. Международный музыкальный фестиваль "Живой звук" проводится в Норильске с 2007 года и является продолжателем фестиваля "Джазовая осень в Норильске" (2002-2006). За это время перед норильскими зрителями выступали такие звезды джаза, как ансамбль "Уральский диксиленд" под руководством народного артиста РФ Игоря Бурко, квартет Олега Бутмана, Игорь Бутман, группа "Фонограф" Сергея Жилина, Алексей Черемизов, заслуженный артист РФ, профессор Академии им. Гнесиных Алексей Осейчук с ансамблем джазовой музыки "Зеленая волна", народный артист России Игорь Бриль и ансамбль "Поколение", Георгий Гаранян, Анатолий Кролл, Давид Голощекин и зарубежные артисты. Напомним, что в пятницу на фестивале выступят американский трубач и вокалист Ronald Baker и трио Алексея Черемизова, в субботу - виртуоз гитары из Германии Torsten Goods и трио Олега Бутмана. Закроет "Живой звук" в воскресенье великолепная джазовая певица Светлана Панова и ансамбль Дмитрия Яковлева.

Просмотров:129 Проект из композиций легендарной ливерпульской четверки в исполнении сборной лучших норильских музыкантов во главе с Ринатом Гафуровым презентовали городу полгода назад, в канун юбилея Норильска. Идею Рината Гафурова - сыграть с норильскими мэтрами музыку "Битлз" - поддержало руководство детской музыкальной школы, колледжа искусств и несколько музыкальных коллективов. Тогда концерт получил высокую оценку слушателей. Организаторы решили повторить проект и сделали это грандиозно.Музыканты разных норильских групп, среди которых Александр Нагорный, Алексей Жданов, Роман Жаров, Дмитрий Алиферов, Алексей Пупик, Анастасия Красносельская и многие другие, выдали "на-гора" отменный концерт, местами даже похожий на капустник.В зале царила невероятная атмосфера, энергия била ключом, зрители в голос подпевали знакомые слова популярных битловских композиций, особенно про желтую подводную лодку.Международный музыкальный фестиваль "Живой звук" проводится в Норильске с 2007 года и является продолжателем фестиваля "Джазовая осень в Норильске" (2002-2006). За это время перед норильскими зрителями выступали такие звезды джаза, как ансамбль "Уральский диксиленд" под руководством народного артиста РФ Игоря Бурко, квартет Олега Бутмана, Игорь Бутман, группа "Фонограф" Сергея Жилина, Алексей Черемизов, заслуженный артист РФ, профессор Академии им. Гнесиных Алексей Осейчук с ансамблем джазовой музыки "Зеленая волна", народный артист России Игорь Бриль и ансамбль "Поколение", Георгий Гаранян, Анатолий Кролл, Давид Голощекин и зарубежные артисты.Напомним, что в пятницу на фестивале выступят американский трубач и вокалист Ronald Baker и трио Алексея Черемизова, в субботу - виртуоз гитары из Германии Torsten Goods и трио Олега Бутмана. Закроет "Живой звук" в воскресенье великолепная джазовая певица Светлана Панова и ансамбль Дмитрия Яковлева.