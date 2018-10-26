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26 октября 2018, 15:30



Список обманутых дольщиков в Сибири включает 3600 пострадавших

Открывая заседание, Сергей Меняйло сообщил, что ситуация в сфере долевого строительства в СФО кардинально не улучшается. На 10 октября к числу проблемных в округе отнесено 155 многоквартирных домов, в реестр пострадавших включены почти 3600 человек.

Просмотров:112 Эта информация прозвучала на совещании с полпредом президента Сергеем Меняйло. Совещание проходит в Новосибирске. Это совместное заседание совета при полпреде президента в СФО и совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».Открывая заседание, Сергей Меняйло сообщил, что ситуация в сфере долевого строительства в СФО кардинально не улучшается. На 10 октября к числу проблемных в округе отнесено 155 многоквартирных домов, в реестр пострадавших включены почти 3600 человек.