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26 октября 2018, 17:14



Сегодня в здании управления автотранспортного объединения ЦАТК ЗФ «Норникеля» работников предприятия поздравили с профессиональным праздником

В течение 2018 года автомобилистов награждали дважды - в связи с празднованием Дня металлурга и к Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Наградами различного уровня всего было отмечено 67 работников объединения ЦАТК, в том числе: - Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - 1 чел. - Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ - 3 чел. - Почетная грамота ПАО "ГМК "Норильский никель" - 1 чел. - Благодарность ПАО "ГМК "Норильский никель" - 2 чел. - почетное звание "Заслуженный работник ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" - 2 чел. - почетное звание "Ветеран труда ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" - 4 чел. - почетное звание "Кадровый работник ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" - 5 чел. - Почетная грамота ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" - 9 чел. - Благодарность Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" - 9 чел. - Благодарность Губернатора края - 1 чел. - знак отличия " За профессиональное мастерство" - 2 чел. - Юбилейная медаль "65 лет городу Норильску" - 4 чел. - Почетная грамота Главы города Норильска - 8 чел. - Благодарственное письмо Главы города Норильска - 15 чел. - Почетная грамота Норильского городского Совета депутатов - 1 чел. Поздравляя автомобилистов с профессиональным праздником Глава Норильска Ринат Ахметчин отметил: - «Знаю, что это очень тяжелый и опасный труд, - отметил он. В преддверии полярной зимы хочу пожелать крепкого здоровья и зорких глаз на норильских дорогах». Со стороны администрации градоначальник пообещал приложить все усилия к тому, чтобы они стали как можно лучше и качественнее. Для справки: Автотранспортное объединение «ЦАТК» осуществляет перевозку и доставку большого количества технологических грузов и оборудования. От надежной работы водителей-профессионалов зависит бесперебойная деятельность предприятий «Норникеля». Зачастую персонал предприятия трудится в тяжелых метеорологических условиях, выполняя производственные задания. За 2017 год работники объединения ЦАТК перевезли на своём транспорте 26 млн 781 тыс тонн различных грузов. Общий километраж (автопробег) транспорта составил 6 млн 118 тысяч километров. За 9 месяцев этого года (2018-го года) с помощью техники работники перевезли 14 млн 448 тысяч тонн грузов, автопробег составил 3 млн 638 тысяч километров Парк техники автотранспортного объединения «ЦАТК», участвующий в технологических процессах, насчитывает более 350 единиц карьерные самосвалы Caterpillar, БелАЗ, бульдозеры тяжелого класса Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Четра, фронтальные погрузчики большого класса Caterpillar, Volvo, Komatsu, карьерные экскаваторы ЭКГ и Caterpillar, грузовые и специальные автомобили БелАЗ, КАМАЗ, КрАЗ, Урал. Кроме этого в НПР действует дочерняя компания Норникеля «Норильскпромтранспорт», количество единиц техники в которой насчитывает более 1000 единиц (легковые автомобили, грузовики, дорожно-строительная и грузоподъемная техника, автобусы, прицепы, полуприцепы, спецтехника). Предприятие «Норильскпромтранспорт» без преувеличения можно назвать самой крупной транспортной компанией на Таймыре.

Просмотров:84 Автомобилистов поздравили директор ЗФ компании «Норникель» Николай Уткин и глава Норильска Ринат Ахметчин. Лучшие сотркдники объединения получили заслуженные награды.В течение 2018 года автомобилистов награждали дважды - в связи с празднованием Дня металлурга и к Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Наградами различного уровня всего было отмечено 67 работников объединения ЦАТК, в том числе:- Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - 1 чел.- Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ - 3 чел.- Почетная грамота ПАО "ГМК "Норильский никель" - 1 чел.- Благодарность ПАО "ГМК "Норильский никель" - 2 чел.- почетное звание "Заслуженный работник ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" - 2 чел.- почетное звание "Ветеран труда ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" - 4 чел.- почетное звание "Кадровый работник ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" - 5 чел.- Почетная грамота ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" - 9 чел.- Благодарность Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" - 9 чел.- Благодарность Губернатора края - 1 чел.- знак отличия " За профессиональное мастерство" - 2 чел.- Юбилейная медаль "65 лет городу Норильску" - 4 чел.- Почетная грамота Главы города Норильска - 8 чел.- Благодарственное письмо Главы города Норильска - 15 чел.- Почетная грамота Норильского городского Совета депутатов - 1 чел.Поздравляя автомобилистов с профессиональным праздником Глава Норильска Ринат Ахметчин отметил: - «Знаю, что это очень тяжелый и опасный труд, - отметил он. В преддверии полярной зимы хочу пожелать крепкого здоровья и зорких глаз на норильских дорогах».Со стороны администрации градоначальник пообещал приложить все усилия к тому, чтобы они стали как можно лучше и качественнее.Для справки:Автотранспортное объединение «ЦАТК» осуществляет перевозку и доставку большого количества технологических грузов и оборудования. От надежной работы водителей-профессионалов зависит бесперебойная деятельность предприятий «Норникеля». Зачастую персонал предприятия трудится в тяжелых метеорологических условиях, выполняя производственные задания.За 2017 год работники объединения ЦАТК перевезли на своём транспорте 26 млн 781 тыс тонн различных грузов. Общий километраж (автопробег) транспорта составил 6 млн 118 тысяч километров.За 9 месяцев этого года (2018-го года) с помощью техники работники перевезли 14 млн 448 тысяч тонн грузов, автопробег составил 3 млн 638 тысяч километровПарк техники автотранспортного объединения «ЦАТК», участвующий в технологических процессах, насчитывает более 350 единиц карьерные самосвалы Caterpillar, БелАЗ, бульдозеры тяжелого класса Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Четра, фронтальные погрузчики большого класса Caterpillar, Volvo, Komatsu, карьерные экскаваторы ЭКГ и Caterpillar, грузовые и специальные автомобили БелАЗ, КАМАЗ, КрАЗ, Урал.Кроме этого в НПР действует дочерняя компания Норникеля «Норильскпромтранспорт», количество единиц техники в которой насчитывает более 1000 единиц (легковые автомобили, грузовики, дорожно-строительная и грузоподъемная техника, автобусы, прицепы, полуприцепы, спецтехника). Предприятие «Норильскпромтранспорт» без преувеличения можно назвать самой крупной транспортной компанией на Таймыре.