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26 октября 2018, 17:20



В Норильске на основании видеозаписи в соцсетях к ответственности привлечен водитель внедорожника

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как внедорожник «LEXUS», осуществляет движение по тротуару, на котором в тот момент были пешеходы. Далее внедорожник не включая указатель поворота, совершает перестроение, вынуждая другого участника дорожного движения снизить скорость что бы избежать столкновения. На основании данных видеоматериалов, а также не равнодушных норильчан, инспекторами ДПС был установлен водитель транспортного средства. Выяснилось, что за рулем внедорожника находился молодой человек 1998 г.р. Полицейские привлекли автомобилиста к административной ответственности по нескольким статьям, а именно по ч. 2 ст. 12.15 «движение по тротуару в нарушение ПДД» - штраф 2000 рублей, а та к же по ч. 3 ст. 12.14 «Не предоставление преимущества в движении», штраф 500 рублей, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:93 Норильские автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя внедорожника, который нарушил правила дорожного движения.Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как внедорожник «LEXUS», осуществляет движение по тротуару, на котором в тот момент были пешеходы. Далее внедорожник не включая указатель поворота, совершает перестроение, вынуждая другого участника дорожного движения снизить скорость что бы избежать столкновения. На основании данных видеоматериалов, а также не равнодушных норильчан, инспекторами ДПС был установлен водитель транспортного средства. Выяснилось, что за рулем внедорожника находился молодой человек 1998 г.р. Полицейские привлекли автомобилиста к административной ответственности по нескольким статьям, а именно по ч. 2 ст. 12.15 «движение по тротуару в нарушение ПДД» - штраф 2000 рублей, а та к же по ч. 3 ст. 12.14 «Не предоставление преимущества в движении», штраф 500 рублей, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.