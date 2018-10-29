Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 октября 2018, 11:29



Землетрясение силой 3,5 балла зафиксировано в Красноярском крае.

Согласно оперативной информации, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 16.31 мск, имел координаты 55.04 градуса северной широты и 92.49 градуса восточной долготы. Отмечается, что толчок произошел в 110 км южнее Красноярска. Землетрясение продлилось 13 минут 30 секунд, говорится в сообщении.

Просмотров:200 Вечером 28 октября в Красноярском крае произошло землетрясение, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на сайт Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.Согласно оперативной информации, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 16.31 мск, имел координаты 55.04 градуса северной широты и 92.49 градуса восточной долготы.Отмечается, что толчок произошел в 110 км южнее Красноярска. Землетрясение продлилось 13 минут 30 секунд, говорится в сообщении.