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29 октября 2018, 11:48



Более 12 тысяч юных северян отдохнули этим летом в оздоровительных лагерях Красноярского края.

Всего в ходе летней оздоровительной кампании всеми формами отдыха было охвачено 102 498 детей, из которых 12 211 - дети из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 3222 - дети с ограниченными возможностями здоровья, 906 - дети-инвалиды. В стационарных лагерях отдыха каникулы провели 96 044 человека, в палаточных - 6454, сообщает Красноярскстат. Большинство детей, отдохнувших летом в организациях отдыха и оздоровления (97,1 процента), проживают в Красноярском крае, остальные прибыли из других субъектов Российской Федерации.

Просмотров:158 В летний период 2018 года на территории Красноярского края услуги по организации отдыха и оздоровления детей оказывали 870 организаций, из которых 13 работают круглый год, 857 - сезонно. Из общего числа организаций 844 - стационарные, 26 - палаточные.Всего в ходе летней оздоровительной кампании всеми формами отдыха было охвачено 102 498 детей, из которых 12 211 - дети из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 3222 - дети с ограниченными возможностями здоровья, 906 - дети-инвалиды.В стационарных лагерях отдыха каникулы провели 96 044 человека, в палаточных - 6454, сообщает Красноярскстат.Большинство детей, отдохнувших летом в организациях отдыха и оздоровления (97,1 процента), проживают в Красноярском крае, остальные прибыли из других субъектов Российской Федерации.