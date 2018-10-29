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29 октября 2018, 11:52



В Красноярском крае подорожали квартиры.

В III квартале 2018 года по отношению к IV кварталу 2017-го цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 3,7 процента, на вторичном рынке - на 3,5 процента (за аналогичный период предыдущего года на первичном рынке прирост цен составил 3,3 процента, на вторичном рынке отмечалось снижение цен на 2,1 процента). Наибольшее повышение цен на первичном рынке жилья отмечалось на квартиры улучшенного качества (на 4 %), на вторичном рынке жилья - на квартиры низкого качества (на 4,9 %). Стоимость квартир среднего качества на первичном рынке жилья увеличилась на 2,3 процента, на вторичном рынке - на 3,5 процента. Цены на элитные квартиры и квартиры улучшенного качества вторичного рынка повысились на 3,8 процента и на 3,2 процента соответственно.

Просмотров:172 По данным Красноярскстата, средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на конец III квартала 2018 года на первичном рынке жилья в регионе составила 52 604 рубля, на вторичном рынке - 45 741 рубль.В III квартале 2018 года по отношению к IV кварталу 2017-го цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 3,7 процента, на вторичном рынке - на 3,5 процента (за аналогичный период предыдущего года на первичном рынке прирост цен составил 3,3 процента, на вторичном рынке отмечалось снижение цен на 2,1 процента).Наибольшее повышение цен на первичном рынке жилья отмечалось на квартиры улучшенного качества (на 4 %), на вторичном рынке жилья - на квартиры низкого качества (на 4,9 %). Стоимость квартир среднего качества на первичном рынке жилья увеличилась на 2,3 процента, на вторичном рынке - на 3,5 процента. Цены на элитные квартиры и квартиры улучшенного качества вторичного рынка повысились на 3,8 процента и на 3,2 процента соответственно.