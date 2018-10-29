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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:38 Юные норильчане выявили сильнейших в турнире по мини-футболу.
17:49 В Норильске открылся самый северный филиал Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие».
17:46 29 октября — День вневедомственной охраны.
17:26 Норильчане стали призерами на конкурсе «Новый фарватер». 15-й, юбилейный проект для северных территорий края проходил в Лесосибирске.
17:15 Сегодня - Всемирный день борьбы с инсультом. За девять месяцев текущего года в Норильске зарегистрировано более 130 случаев инсульта, три из них закончились летальным исходом.
17:00 В соцсетях активно обсуждается отсутствие в некоторых палатах и кабинетах перинатального центра Норильска воды и отопления. Специально для "Заполярной правды" ситуацию прокомментировал руководитель территориального отдела Министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе.
16:26 Ольга Галяндина, учитель математики гимназии № 5, в числе лучших педагогов в крае.
16:21 Два брошенных автомобиля вывезли сегодня из норильских дворов. Работа по эвакуации ведется круглогодично.
16:01 Выходные в Норильске прошли под знаком Северного книжного интеллектуального фестиваля. Для тех, кто не успел его посетить: продажа книг продлена до субботы.
15:19 В память о жертвах политических репрессий, пострадавших за православную веру, для норильских школьников проводят интерактивные занятия-экскурсии в новом храмовом комплексе Новомучеников и исповедников Церкви Русской.
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