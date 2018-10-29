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29 октября 2018, 11:59



26-летний житель Норильска ответит перед судом за присвоение денег скупщика оленьих рогов.

Вскоре мужчина получил отклик на объявление. Интернет-собеседник заверил потерпевшего, что у него имеется необходимый товар и запросил за него плату в размере восьми тысяч рублей. После того как покупатель перевел указанную сумму на счет злоумышленника, «продавец» перестал выходить на связь. Пострадавший мужчина обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили подозреваемого, им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 26-летний житель Норильска, который дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Просмотров:186 В Норильске полицейские установили личность подозреваемого в мошенничестве, присвоившего деньги скупщика оленьих рогов, посредством сети Интернет. Жертвой преступления стал 34-летний житель Санкт-Петербурга, разместивший в мае текущего года на одном из сайтов объявление о покупке оленьих рогов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.Вскоре мужчина получил отклик на объявление. Интернет-собеседник заверил потерпевшего, что у него имеется необходимый товар и запросил за него плату в размере восьми тысяч рублей. После того как покупатель перевел указанную сумму на счет злоумышленника, «продавец» перестал выходить на связь.Пострадавший мужчина обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили подозреваемого, им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 26-летний житель Норильска, который дал признательные показания.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.