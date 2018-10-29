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29 октября 2018, 12:13



За полгода в Норильске выявлено девять преступлений коррупционной направленности. В городе прошла комиссия по противодействию коррупции.

За указанный период оперативными службами таковых выявлено девять. Среди них дела, связанные с превышением полномочий руководителями муниципальных учреждений при распоряжении бюджетными средствами из фонда оплаты труда, факты внесения должностными лицами в официальные документы заведомо ложных сведений, хищение бюджетных средств и оборудования, использование или превышение должностных полномочий. Помимо преступлений в муниципальных и государственных учреждениях установлен факт присвоения денежных средств в одной из коммерческих структур города. По всем эпизодам заведены уголовные дела, по некоторым уже вынесены обвинительные приговоры. Прокуратурой города проводились проверки соблюдения юридическими лицами, муниципальными и государственными служащими, в том числе бывшими служащими, обязанностей, запретов, ограничений и иных требований федерального законодательства в сфере противодействия коррупционным проявлениям. Проводился мониторинг муниципальных нормативных правовых актов. По результатам надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции прокуратурой выявлено 260 нарушений закона, 20 незаконных правовых актов. К дисциплинарной ответственности привлечено 42 должностных лица, к административной – пять человек. По итогам работы комиссии принято совместное решение продолжить деятельность по выявлению и пресечению преступлений в сфере распоряжения бюджетными средствами, в том числе при реализации целевых муниципальных программ, осуществления закупок, земельных отношений, в сфере ЖКХ; активизировать работу по раскрытию преступлений, совершаемых от имени и в интересах юридических лиц, при посредничестве, при получении взятки; проводить работу по недопущению нарушений законодательства о противодействии коррупции со стороны муниципальных служащих при предоставлении ими сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, а также членов их семей.

Просмотров:196 На межведомственной рабочей встрече в администрации города подвели итоги работы правоохранительных органов по пресечению преступлений коррупционной направленности за девять месяцев текущего года.За указанный период оперативными службами таковых выявлено девять. Среди них дела, связанные с превышением полномочий руководителями муниципальных учреждений при распоряжении бюджетными средствами из фонда оплаты труда, факты внесения должностными лицами в официальные документы заведомо ложных сведений, хищение бюджетных средств и оборудования, использование или превышение должностных полномочий. Помимо преступлений в муниципальных и государственных учреждениях установлен факт присвоения денежных средств в одной из коммерческих структур города. По всем эпизодам заведены уголовные дела, по некоторым уже вынесены обвинительные приговоры.Прокуратурой города проводились проверки соблюдения юридическими лицами, муниципальными и государственными служащими, в том числе бывшими служащими, обязанностей, запретов, ограничений и иных требований федерального законодательства в сфере противодействия коррупционным проявлениям. Проводился мониторинг муниципальных нормативных правовых актов. По результатам надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции прокуратурой выявлено 260 нарушений закона, 20 незаконных правовых актов. К дисциплинарной ответственности привлечено 42 должностных лица, к административной – пять человек.По итогам работы комиссии принято совместное решение продолжить деятельность по выявлению и пресечению преступлений в сфере распоряжения бюджетными средствами, в том числе при реализации целевых муниципальных программ, осуществления закупок, земельных отношений, в сфере ЖКХ; активизировать работу по раскрытию преступлений, совершаемых от имени и в интересах юридических лиц, при посредничестве, при получении взятки; проводить работу по недопущению нарушений законодательства о противодействии коррупции со стороны муниципальных служащих при предоставлении ими сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, а также членов их семей.