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29 октября 2018, 12:30

В кайерканском Ледовом дворце спорта прошел традиционный турнир по хоккею памяти Юрия Русанова.


В соревнованиях приняли участие четыре команды игроков 2009-2010 годов рождения. Встречи прошли по кубковой системе.
В матче за третье место «Заполярник-2» из Центрального района одолел представителей Кайеркана – «Стальных сов» со счетом 9:1. В финале турнира «Заполярник-1» (Центральный район) был сильнее талнахской «Умки» - 5:1.
Победители и призеры состязаний получили медали и грамоты, а также сладкие призы и сувениры, предоставленные кайерканским территориальным управлением. Не остались без внимания и болельщики – для них благотворительный фонд «Территория добра» подготовил сладкие угощения.
Кроме того, по итогам турнира индивидуальными призами были награждены: лучший вратарь – Ярослав Бережинский («Заполярник-2»), лучший защитник - Артем Огиенко («Заполярник-1»), лучший нападающий – Артур Горбунов («Умка»). А Агата Беренгардт из «Стальных сов» получила приз зрительских симпатий как единственная девушка-участница турнира.
Более подробный материал о прошедшем турнире читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

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