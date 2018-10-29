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29 октября 2018, 13:13



Норильчане выявили сильнейших в традиционном командном турнире по дзюдо «Кубок Талнаха».

«Участники показали хороший уровень подготовки, схватки получились яркими и интересными. Но главное для нас – обошлось без травм», - отметил Данис Манашов, судья состязаний. На очереди у спортсменов городской турнир среди юниоров до 21 года, который состоится 17 ноября в Кайеркане.

Просмотров:147 Соревнования прошли в талнахском спортивном комплексе «Горняк», в них приняли участие дзюдоисты до 18 лет – всего более 50 человек. В итоговом зачете победу праздновала команда Центрального района, серебро досталось кайерканцам, бронза – талнахцам.На очереди у спортсменов городской турнир среди юниоров до 21 года, который состоится 17 ноября в Кайеркане.