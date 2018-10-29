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29 октября 2018, 13:54



В Норильске прошел спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню гимнастики.

Как отметили в ДЮСШ-2, по сложившейся традиции ежегодно в конце октября проходит торжественное открытие спортивного сезона для юных спортсменов, пришедших в школу в текущем году. На спортивных снарядах выступили член сборной команды Красноярского края, сборной команды России (резерв) Софья Сотникова, призер первенства Красноярского края 2016 и 2017 годов Игорь Янелюнас и другие обучающиеся - неоднократные победители и призеры городских и краевых соревнований. Помимо ознакомления юных воспитанников спортшколы и их родителей со спецификой спортивной гимнастики состоялось торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам 2017-2018 учебного года 20 гимнастов удостоились золотых нагрудных знаков ГТО, шестеро ребят - серебряных и один - бронзового. Завершился спортивный праздник дружным флешмобом.

Просмотров:151 Мероприятие состоялось в гимнастическом зале Дворца спорта «Арктика» при участии 80 воспитанников отделения гимнастики ДЮСШ-2, тренеров-преподавателей, а также гостей праздника.Как отметили в ДЮСШ-2, по сложившейся традиции ежегодно в конце октября проходит торжественное открытие спортивного сезона для юных спортсменов, пришедших в школу в текущем году. На спортивных снарядах выступили член сборной команды Красноярского края, сборной команды России (резерв) Софья Сотникова, призер первенства Красноярского края 2016 и 2017 годов Игорь Янелюнас и другие обучающиеся - неоднократные победители и призеры городских и краевых соревнований.Помимо ознакомления юных воспитанников спортшколы и их родителей со спецификой спортивной гимнастики состоялось торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам 2017-2018 учебного года 20 гимнастов удостоились золотых нагрудных знаков ГТО, шестеро ребят - серебряных и один - бронзового.Завершился спортивный праздник дружным флешмобом.