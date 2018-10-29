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29 октября 2018, 14:02



В Норильске состоялись традиционные командные соревнования по функциональному многоборью (кроссфит).

«На этот раз мы предоставили участникам возможность испытать себя не только на физическую выносливость, но и в эстафете на реакцию и сообразительность. Получилось довольно интересно и захватывающе. В дальнейшем планируем продолжить эту традицию», - сказал Константин Кочан, президент норильской спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит». В итоговом зачете первое место досталось команде «Газпром-2», вторыми стали участники из ЗСК, третьими – из «Газпром-1». Индивидуальными призами были отмечены Павел Гришин (ООО «Медвежий ручей») и Виолетта Пастухова (ПТЖТ). Также отметим, что 4 ноября в Норильске пройдет первый чемпионат города по стритлифтингу. Победитель поедет в Красноярск на первый международный чемпионат по стритлифтингу, запланированный на 11 ноября. Заявки на участие можно оставить по телефону 8-902-915-02-26 (Константин).

Просмотров:174 Соревнования прошли в манеже ДС «Арктика», участие в них приняли девять команд работников Заполярного филиала «Норникеля». Организатором состязаний, которые проводятся третий год подряд и каждый раз отличаются новизной выполняемых упражнений, выступает норильская федерация функционального многоборья «Кроссфит» совместно с движением молодых специалистов «Лидер».В итоговом зачете первое место досталось команде «Газпром-2», вторыми стали участники из ЗСК, третьими – из «Газпром-1». Индивидуальными призами были отмечены Павел Гришин (ООО «Медвежий ручей») и Виолетта Пастухова (ПТЖТ).Также отметим, что 4 ноября в Норильске пройдет первый чемпионат города по стритлифтингу. Победитель поедет в Красноярск на первый международный чемпионат по стритлифтингу, запланированный на 11 ноября. Заявки на участие можно оставить по телефону 8-902-915-02-26 (Константин).