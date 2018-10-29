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29 октября 2018, 15:19



В память о жертвах политических репрессий, пострадавших за православную веру, для норильских школьников проводят интерактивные занятия-экскурсии в новом храмовом комплексе Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

А 28 октября, в день памяти отбывавшего ссылку в Туруханском крае священноисповедника Афанасия (Сахарова), в новом храме в 9 утра состоится Божественная литургия, которую возглавит епископ Норильский и Туруханский Агафангел. В музее храмового комплекса есть экспозиция, которая рассказывает и об этом удивительном святом.

Просмотров:149 На разных площадках - в классах воскресной школы, в храме и в музее ребятам рассказывают о подвиге пастырей и мирян, которые пострадали во время гонений на православную Церковь во времена сталинского режима. Первыми посетителями экскурсий стали десятиклассники 7-й гимназии. Следом за ними четвероклассники из 3-й школы узнали о сосланном в туруханскую ссылку знаменитом хирурге и епископе Луке (Войно-Ясенецком), познакомились с необычными росписями нового храма и уникальными материалами в музее, посвященными новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Такие встречи будут проходить по заявкам от школ до 10 ноября.А 28 октября, в день памяти отбывавшего ссылку в Туруханском крае священноисповедника Афанасия (Сахарова), в новом храме в 9 утра состоится Божественная литургия, которую возглавит епископ Норильский и Туруханский Агафангел. В музее храмового комплекса есть экспозиция, которая рассказывает и об этом удивительном святом.