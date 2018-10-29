Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 октября 2018, 16:01



Выходные в Норильске прошли под знаком Северного книжного интеллектуального фестиваля. Для тех, кто не успел его посетить: продажа книг продлена до субботы.

За три дня СКИФ посетили более 2,5 тысячи норильчан, которые сообща купили около семи тысяч книг. Как сообщила публичная библиотека, продажа литературы продлена до субботы. Если читатели не успели приобрести нужное издание, книги ждут их на пр. Ленинском, 20а, на втором этаже с 12 до 20 часов.

Просмотров:145 Три дня в публичную библиотеку Норильска шли читающие норильчане. Северный книжный интеллектуальный фестиваль включал в себя десятки мастер-классов, встреч с авторами, презентаций книг и научно-популярных лекций ученых. Кроме того, СКИФ - это то, чего норильчане были лишены десять лет - книжная ярмарка, представившая норильчанам более 10 тысяч томов. И хотя основная направленность была на детскую и подростковую литературу, совсем без покупки со СКИФа было непросто уйти даже взрослым читателям.За три дня СКИФ посетили более 2,5 тысячи норильчан, которые сообща купили около семи тысяч книг. Как сообщила публичная библиотека, продажа литературы продлена до субботы. Если читатели не успели приобрести нужное издание, книги ждут их на пр. Ленинском, 20а, на втором этаже с 12 до 20 часов.