Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 октября 2018, 16:21



Два брошенных автомобиля вывезли сегодня из норильских дворов. Работа по эвакуации ведется круглогодично.

Сегодня силами управления на штрафплощадку вывезли две машины: "жигули" 9-й модели с Молодежной, 23б, и "ниссан" куб с Металлургов, 19. Оба автомобиля простояли с лета. Бесхозный транспорт, как правило, вскрывают и разбирают на запчасти, на месте остается лишь кузов да пробитые колеса. Вот в таком состоянии и вывозят машины службы горхоза и автохозяйства. Причем появляются такие машины в городских дворах с завидной регулярностью. Кстати, автовладельцы бросают не только недорогие устаревшие автомобили, но и машины «возрастом» менее 10 лет. Также участились случаи «забывания» во дворах автоприцепов и грузовых автомобилей, которые особенно привлекают внимание детей. С наступлением зимы брошенные машины покрываются сугробами снега, по которому очень любит лазить детвора. Специалисты горхоза призывают владельцев брошенных машин не подвергать риску здоровье детей, которые в силу своего возраста любопытны и воспринимают такие автомобили как оставленную для них игрушку. Жители Норильска, в чьих дворах стоят бесхозные разукомплектованные автомобили, могут обратиться в управление городского хозяйства по телефонам: 43-70-57; 43-70-50 (доб. 2322).

Просмотров:154 С прошлого года остались не вывезенными 18 автомобилей. В текущем году в городских дворах обнаружено еще 61 брошенную машину. 31 машину после предупреждения владельцы убрали самостоятельно, еще 24 – вывезла администрация горда. Сейчас в городских дворах остается 24 брошенных авто, приводит статистику главный специалист отдела экологии УГХ администрации Норильска Марина Чирич.Сегодня силами управления на штрафплощадку вывезли две машины: "жигули" 9-й модели с Молодежной, 23б, и "ниссан" куб с Металлургов, 19. Оба автомобиля простояли с лета. Бесхозный транспорт, как правило, вскрывают и разбирают на запчасти, на месте остается лишь кузов да пробитые колеса. Вот в таком состоянии и вывозят машины службы горхоза и автохозяйства. Причем появляются такие машины в городских дворах с завидной регулярностью.Кстати, автовладельцы бросают не только недорогие устаревшие автомобили, но и машины «возрастом» менее 10 лет. Также участились случаи «забывания» во дворах автоприцепов и грузовых автомобилей, которые особенно привлекают внимание детей. С наступлением зимы брошенные машины покрываются сугробами снега, по которому очень любит лазить детвора.Специалисты горхоза призывают владельцев брошенных машин не подвергать риску здоровье детей, которые в силу своего возраста любопытны и воспринимают такие автомобили как оставленную для них игрушку.Жители Норильска, в чьих дворах стоят бесхозные разукомплектованные автомобили, могут обратиться в управление городского хозяйства по телефонам: 43-70-57; 43-70-50 (доб. 2322).