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29 октября 2018, 16:26



Ольга Галяндина, учитель математики гимназии № 5, в числе лучших педагогов в крае.

"Перед краем поставлена масштабная задача по развитию восточного вектора нашей страны в рамках проекта «Енисейская Сибирь». Поэтому для нас высшее и среднее профессиональное образование – очень важные направления, и мы будем их всячески поддерживать и развивать. Благодаря вашему участию те цели, которые поставлены перед краем, будут выполнены", – сказал на церемонии награждения вице-премьер краевого правительства Алексей Подкорытов.

Просмотров:173 Пятьдесят педагогов Красноярского края получили премии до 120 тысяч рублей. В числе лучших - одна норильчанка. Педагог 5-й гимназии, преподаватель математики Ольга Галяндина. В августе 2018 года Ольга Галяндина стала одним из победителей федерального Конкурса на профмастерство. За высокие достижения в педагогической деятельности получила премию. Ольга Витальевна на награждение в краевую столицу не попала, но денежное вознаграждение получит обязательно.