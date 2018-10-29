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Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
29 октября 2018, 17:00

В соцсетях активно обсуждается отсутствие в некоторых палатах и кабинетах перинатального центра Норильска воды и отопления. Специально для "Заполярной правды" ситуацию прокомментировал руководитель территориального отдела Министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе.


"Нужно понимать, что перинатальный центр - объект новый, не работавший при стопроцентной загрузке. Переезд туда сродни переезду в новую квартиру - как ни старайся "углядеть" все особенности нового дома и возможные недостатки до вселения, заранее выявить их не удастся - только обустроившись, чуть обжившись, поймешь, чего не хватает. Я сам лично принимал участие в обходе здания и открывании всех кранов до переселения в центр пациентов и медработников, чтобы убедиться, что везде все функционирует", - отметил Коба Иосифович.
Пошла вторая неделя работы перинатального центра, все помещения постепенно заполняются, соответственно нагрузка на систему водоснабжения и канализации увеличивается с каждым днем. И в некоторых местах действительно начало течь. Причинами протечек стали как недоделки, так и засоры. Коба Кавтеладзе пояснил, что младший медперсонал и рабочие, отмывая помещения и что-то очищая, не всегда аккуратно сливали грязную воду из ведер, и в трубы попадали тряпки. И для того, чтобы определить, в каком конкретно месте засорено, необходимо было перекрывать воду.
"Вода перекрывалась частями, не сразу во всем здании, - подчеркнул Кавтеладзе, - исключительно для того, чтобы устранить неисправности. И если отключения будут продолжаться, значит, продолжается работа по выявлению и исправлению недостатков.
Еще одна проблема, которую озвучил Коба Иосифович, - это дефект разводки.
"Когда мы поняли, что температура горячей воды в разных частях здания - разная, то есть там, куда вода доходит в последнюю очередь, она более низкой температуры, подрядчик закупил клапаны. Они будут поставлены на каждый стояк, и с их помощью будут отрегулированы давление и количество воды, подаваемой на тот или иной стояк. Благодаря этому и температура воды выровняется", - пояснил Кавтеладзе.
Что касается отопления. Оно запущено во всем здании. Но на радиаторах есть регуляторы тепла, и при монтаже они были сняты, чтобы не потерялись. Теперь эти регуляторы устанавливаются, температура выставляется и выясняется, что в некоторых помещениях есть проблемы.
"Каких-либо глобальных проблем, связанных с водо- и теплоснабжением в перинатальном центре нет, - заявил Кавтеладзе, - есть недочеты, которые невозможно было выявить до переезда, и которые теперь при обнаружении сразу же устраняются".
Также Кавтеладзе отметил, что в штате городской больницы № 1 работает мощная техническая служба, а генеральный подрядчик оставляет на объекте порядка 80 работников, которые в рамках гарантийных обязательств будут исправлять недостатки.
К слову, ежедневно с открытия центра в конце рабочего дня медики и строители проводят совместное совещание, на котором обсуждается итог работы за день и планируется работа на следующий день.
"Так что все под контролем", - заверил Кавтеладзе.

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