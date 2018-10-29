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29 октября 2018, 17:15



Сегодня - Всемирный день борьбы с инсультом. За девять месяцев текущего года в Норильске зарегистрировано более 130 случаев инсульта, три из них закончились летальным исходом.

Заведующая неврологическим отделением норильской поликлиники № 1 Светлана Голубкова напомнила норильчанам о проблеме инсульта, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и медосмотров, знаний первых признаков инсульта и порядка экстренных действий в случае их возникновения. Инсульт «выбирает» в основном мужчин трудоспособного возраста в возрасте от 40 до 53 лет и женщин от 60 и старше. Факторы риска у первых выше - курение, алкоголь; мужчины меньше заняты своим здоровьем, чаще переутомляются. В целом сосудистые болезни головного мозга остаются острой медико-социальной проблемой общества, от инсультов - самая высокая смертность и показатели временных трудовых потерь, первичной инвалидности, - подчеркнула доктор-невролог. Основных типов инсульта два: ишемический инсульт (инфаркт головного мозга) и геморрагический инсульт (внутримозговое кровоизлияние). В России среди пациентов, перенесших инсульт, к трудовой деятельности возвращаются лишь 10% пациентов, 85% требуют постоянной медико-социальной поддержки, а 25% больных остаются до конца жизни глубокими инвалидами. К слову, среди сопутствующих заболеваний у больных, перенесших инсульт, часто встречаются артериальная гипертензия, коронарная патология, ожирение, сахарный диабет, артриты, гипертрофия левого желудочка и сердечная недостаточность. ЗНАТЬ ВСЕМ! Основные симптомы мозгового инсульта: внезапно возникшая слабость, онемение, нарушение чувствительности в руке и/или ноге (чаще на одной половине тела); внезапно возникшее онемение и/или асимметрия лица; возникшее нарушение речи (невнятная речь, нечеткое произношение) и непонимание обращенных к человеку слов; внезапное нарушение зрения (нечеткое зрение, двоение предметов); внезапно возникшие трудности с ходьбой, головокружение, потеря баланса и координации; внезапная очень сильная головная боль. Очень важно, подчеркнула Голубкова, правильно и своевременно оказать первую помощь человеку с признаками инсульта, срочно вызвать бригаду скорой и немедленно госпитализировать пациента. Экстренность госпитализации и начала терапии обусловлена существованием для инсульта так называемого терапевтического окна (4-4,5 часа), начало лечения в его пределах сведет к минимуму или вовсе устранит тяжелые последствия этого заболевания. Инсульта можно избежать, если вести здоровый образ жизни и проводить профилактические мероприятия.

Просмотров:131 132 инсульта, из них три случая - смертельные, девять мужчин и две женщины стали в результате инсульта тяжелыми инвалидами, - такова статистика по Норильску всего за девять месяцев текущего года.Заведующая неврологическим отделением норильской поликлиники № 1 Светлана Голубкова напомнила норильчанам о проблеме инсульта, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и медосмотров, знаний первых признаков инсульта и порядка экстренных действий в случае их возникновения.Основных типов инсульта два: ишемический инсульт (инфаркт головного мозга) и геморрагический инсульт (внутримозговое кровоизлияние). В России среди пациентов, перенесших инсульт, к трудовой деятельности возвращаются лишь 10% пациентов, 85% требуют постоянной медико-социальной поддержки, а 25% больных остаются до конца жизни глубокими инвалидами. К слову, среди сопутствующих заболеваний у больных, перенесших инсульт, часто встречаются артериальная гипертензия, коронарная патология, ожирение, сахарный диабет, артриты, гипертрофия левого желудочка и сердечная недостаточность.Очень важно, подчеркнула Голубкова, правильно и своевременно оказать первую помощь человеку с признаками инсульта, срочно вызвать бригаду скорой и немедленно госпитализировать пациента. Экстренность госпитализации и начала терапии обусловлена существованием для инсульта так называемого терапевтического окна (4-4,5 часа), начало лечения в его пределах сведет к минимуму или вовсе устранит тяжелые последствия этого заболевания.Инсульта можно избежать, если вести здоровый образ жизни и проводить профилактические мероприятия.