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29 октября 2018, 17:26



Норильчане стали призерами на конкурсе «Новый фарватер». 15-й, юбилейный проект для северных территорий края проходил в Лесосибирске.

«Новый фарватер» реализуется в регионе с 2003 года и является самым массовым инфраструктурным проектом в регионе. Все муниципалитеты делятся на северную, западную, восточную, южную и центральную зоны проекта. В каждой из групп выбирается зональный оператор, на чьей территории и проводятся мероприятия проекта. По итогам конкурсов «Нового фарватера» определяется лидер в области реализации молодёжной политики края.

Просмотров:120 Команда из Норильска в пятый раз представила наш город на конкурсе и заняла второе место. Мы стали лучшими в номинации «Открытые пространства», «Инфоцентр», «Стрит-дэнс» и батле среди брейк-дансеров. Начальник отдела молодежной политики администрации города Норильска Юлия Лосева стала лауреатом третьей степени конкурса профессионального мастерства в номинации «Руководитель органа исполнительной власти Красноярского края/местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, реализующего государственную молодёжную политику».«Новый фарватер» реализуется в регионе с 2003 года и является самым массовым инфраструктурным проектом в регионе. Все муниципалитеты делятся на северную, западную, восточную, южную и центральную зоны проекта. В каждой из групп выбирается зональный оператор, на чьей территории и проводятся мероприятия проекта. По итогам конкурсов «Нового фарватера» определяется лидер в области реализации молодёжной политики края.