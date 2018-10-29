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29 октября 2018, 17:46



29 октября — День вневедомственной охраны.

За все эти годы специалисты тысячи раз выезжали по вызову тревожной сигнализации, выполняли инкассацию денег, охрану жилых домов и автостоянок, а также ценных грузов во время их транспортировки, неоднократно принимали участие в различных спецоперациях. С 2016 года, когда была создана Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия), вневедомственная охрана вошла в ее состав.

Просмотров:138 29 октября празднуется день работников вневедомственной охраны Росгвардии. Он отмечается в день образования службы и, хотя официального статуса не имеет, давно уже стал традицией. В этот день руководство МВД традиционно оглашает поздравления сотрудникам ведомства. Сегодня лучшие из сотрудников норильского подразделения Росгвардии получили грамоты и благодарности по случаю профессионального праздника. 16 декабря норильскому отделу ОВО исполнится 56 лет со дня образования.За все эти годы специалисты тысячи раз выезжали по вызову тревожной сигнализации, выполняли инкассацию денег, охрану жилых домов и автостоянок, а также ценных грузов во время их транспортировки, неоднократно принимали участие в различных спецоперациях. С 2016 года, когда была создана Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия), вневедомственная охрана вошла в ее состав.