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29 октября 2018, 17:46

29 октября — День вневедомственной охраны.


29 октября празднуется день работников вневедомственной охраны Росгвардии. Он отмечается в день образования службы и, хотя официального статуса не имеет, давно уже стал традицией. В этот день руководство МВД традиционно оглашает поздравления сотрудникам ведомства. Сегодня лучшие из сотрудников норильского подразделения Росгвардии получили грамоты и благодарности по случаю профессионального праздника. 16 декабря норильскому отделу ОВО исполнится 56 лет со дня образования.
За все эти годы специалисты тысячи раз выезжали по вызову тревожной сигнализации, выполняли инкассацию денег, охрану жилых домов и автостоянок, а также ценных грузов во время их транспортировки, неоднократно принимали участие в различных спецоперациях. С 2016 года, когда была создана Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия), вневедомственная охрана вошла в ее состав.

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    Список новостей

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11:59   26-летний житель Норильска ответит перед судом за присвоение денег скупщика оленьих рогов. 11:52   В Красноярском крае подорожали квартиры.
11:48   Более 12 тысяч юных северян отдохнули этим летом в оздоровительных лагерях Красноярского края. 11:29   Землетрясение силой 3,5 балла зафиксировано в Красноярском крае.
11:06   Дело о краже 150 000 рублей с банковского счета жителя Норильска раскрыто. 10:49   Правовой статус региональных уполномоченных по правам человека будет усовершенствован. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

 26 октября 2018 
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15:30   Список обманутых дольщиков в Сибири включает 3600 пострадавших 14:52   В Городском центре культуры продолжается XII Международный фестиваль "Живой звук". Вчера там состоялась программа The BEATLES "Сквозь время".
14:19   Норильчанин Никита Столяров стал призером первенства Сибирского федерального округа по плаванию. 14:03   Обращений по проблемам дозвона на единый номер норильской детской поликлиники 400-800 стало в разы меньше.
13:42   Дорожная обстановка в Норильске ухудшается, предупреждают водителей сотрудники ГИБДД. 13:33   Праздничные мероприятия пройдут в КДЦ «Юбилейный» 4 ноября. В них примут участие творческие коллективы, национально-культурные объединения Норильска и руководители города.
13:26   Полярная арт-резиденция PolArt в Норильске начинает новый яркий творческий сезон. Открывает его художник, графический дизайнер Оксана Девочкина (Венгрия, Будапешт). 13:24   Дело на 150 млн рублей. Полиция расследует мошенничество в банковской сфере.
13:22   Прокуратурой города Норильска в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, причинившего травмы инспектору ДПС. 13:09   Объединенная дирекция заповедников Таймыра примет участие в обсуждении темы сохранения краснокнижных животных в Арктической зоне РФ.
13:02   Все новые пассажирские самолеты в будущем будут оснащены оборудованием для инвалидов. 12:55   Наступил срок уплаты имущественных налогов за 2017 год для физических лиц.
12:42   «Норникель» стал генеральным партнером Федерации хоккея России.

 25 октября 2018 
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18:24   Таймырское районное управление АО «ЕРП» завершило навигацию. 18:10   В программы по ремонту и содержанию дорог и муниципальных объектов внесут изменения.
17:39   Рыбаки на Таймыре уплыли в дырявой лодке и пропали. 16:39   Адресный список домов, где планировались капремонты, будет скорректирован.
15:37   Накануне в Норильске в Городском центре культуры открылся XII Международный фестиваль «Живой звук». 15:18   ЦБ выявил первые поддельные 200-рублевки, а норильские полицейские предостерегают горожан и от фальшивых купюр более крупным номиналом.
14:15   Качество сна детей в условиях арктического напряжения изучают ученые. В проведении исследований помогает экспертный центр ПОРА. 14:04   «Норильские цитаты» украсят аэропорт. В проекте могут принять участие жители и гости нашего города.
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13:33   Сегодня в Норильске откроется СКИФ, первый Северный книжный интеллектуальный фестиваль.




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