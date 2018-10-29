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29 октября 2018, 17:49



В Норильске открылся самый северный филиал Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие».

Соглашение о сотрудничестве и положение о норильском филиале университета было подписано сегодня в публичной библиотеке. Свои подписи под документом поставили начальник городского управления социальной политики Светлана Бабурина, ректор Норильского филиала Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие» Эдилия Ерохина и представитель бизнеса Эдуард Локтьев. «Сегодня мы стали свидетелями исторического события в нашем городе, по желанию наших горожан мы открываем университет третьего возраста. Открытие университета стало возможным благодаря взаимодействию депутатов Норильского городского Совета, управлений социальной политики, по спорту, культуры, образования, управления молодежной политики, которые единогласно приняли решение о том, что такому университету быть», - отметила Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике. На базе университета будут работать четыре факультета: финансовой грамотности, ЗОЖ (здоровый образ жизни), английского языка и история края. Эти направления определили сами потенциальные студенты. Первая лекция состоится уже первого ноября. На сегодняшний день свое желание посещать занятия выразили 30 слушателей. Предполагается, что в каждой из групп будут обучаться до 15 человек. В течение года взрослые студенты будут обучаться на выбранном факультете, а через год смогут продолжить обучение по другому профилю. Всем желающим стать слушателями народного университета «Активное долголетие» необходимо обратиться в управление социальной политики, ул. Советская, 14, кабинет 27. Часы работы специалистов: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00 без перерывов на обед.

Просмотров:158 Цель создания университета «Активное долголетие» - вовлечение в активную и насыщенную жизнь горожан пожилого возраста. Это необходимо, поскольку на сегодняшний день средняя продолжительность жизни в России приближается к 80 годам, и для того, чтобы граждане третьего возраста чувствовали себя здоровыми и востребованными, по всей стране создаются народные университеты. Красноярский край стал одним из первых регионов, который на основе межведомственного взаимодействия осуществляет работу по воссозданию системы народных университетов, способных обеспечить непрерывный образовательный процесс для людей пожилого возраста. В ноябре 2012 года открылся краевой народный университет в городе Красноярске.Соглашение о сотрудничестве и положение о норильском филиале университета было подписано сегодня в публичной библиотеке. Свои подписи под документом поставили начальник городского управления социальной политики Светлана Бабурина, ректор Норильского филиала Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие» Эдилия Ерохина и представитель бизнеса Эдуард Локтьев.На базе университета будут работать четыре факультета: финансовой грамотности, ЗОЖ (здоровый образ жизни), английского языка и история края. Эти направления определили сами потенциальные студенты. Первая лекция состоится уже первого ноября. На сегодняшний день свое желание посещать занятия выразили 30 слушателей. Предполагается, что в каждой из групп будут обучаться до 15 человек. В течение года взрослые студенты будут обучаться на выбранном факультете, а через год смогут продолжить обучение по другому профилю.Всем желающим стать слушателями народного университета «Активное долголетие» необходимо обратиться в управление социальной политики, ул. Советская, 14, кабинет 27. Часы работы специалистов: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00 без перерывов на обед.