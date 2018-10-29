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29 октября 2018, 18:38



Юные норильчане выявили сильнейших в турнире по мини-футболу.

В полуфинале «Норильск-1» одолел «Норильск-2» - 7:2, а «Талнах» переиграл «Кайеркан» - 5:2. В матче за третье место кайерканцы оказались сильнее второй команды Центрального района – 2:1. Золото турнира досталось игрокам «Норильск-1», которые выиграли у сверстников из Талнаха – 5:3. По итогам соревнований индивидуальными призами были отмечены: лучший вратарь - Раван Сарыбалаев («Норильск-1»), лучший защитник – Александр Нистеренко («Норильск-1»), лучший нападающий – Иван Иванов («Кайеркан»). Бомбардиром стал Артем Афанасьев из «Норильск-1», а полезным игроком – талнашец Владислав Яковлев. По сообщению организаторов, награды победителям и призерам, а также лучшим игрокам вручали гости турнира - главный и старший тренеры МФК «Норильский никель» Евгений Куксевич и Алексей Попов, президент Федерации футбола и мини-футбола Таймыра Даниил Кот и директор ДЮСШ-6 Владимир Коновалов.

Просмотров:147 Соревнования были посвящены жертвам политических репрессий и прошли в спортивном комплексе «Талнах» с участием четырех команд воспитанников 2004-2005 годов рождения. Игры состоялись по кубковой системе.В полуфинале «Норильск-1» одолел «Норильск-2» - 7:2, а «Талнах» переиграл «Кайеркан» - 5:2. В матче за третье место кайерканцы оказались сильнее второй команды Центрального района – 2:1. Золото турнира досталось игрокам «Норильск-1», которые выиграли у сверстников из Талнаха – 5:3.По итогам соревнований индивидуальными призами были отмечены: лучший вратарь - Раван Сарыбалаев («Норильск-1»), лучший защитник – Александр Нистеренко («Норильск-1»), лучший нападающий – Иван Иванов («Кайеркан»). Бомбардиром стал Артем Афанасьев из «Норильск-1», а полезным игроком – талнашец Владислав Яковлев.По сообщению организаторов, награды победителям и призерам, а также лучшим игрокам вручали гости турнира - главный и старший тренеры МФК «Норильский никель» Евгений Куксевич и Алексей Попов, президент Федерации футбола и мини-футбола Таймыра Даниил Кот и директор ДЮСШ-6 Владимир Коновалов.