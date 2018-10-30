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30 октября 2018, 11:08



Красноярск впервые примет Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России.

В программе форума: Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития паралимпийского движения в России» (4 декабря), на которой будут рассматриваться актуальные вопросы методического и материально-технического обеспечения паралимпийского спорта, опыт вовлечения людей с инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой и спортом в регионах страны. Также 4 декабря запланировано заседание исполкома Паралимпийского комитета России, где будет утвержден план работы комитета и стратегия развития на 2019 год. Ключевым событием первого дня форума станет Паралимпийский бал, где состоится XIII церемония награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь». Среди лауреатов церемонии – чемпионы XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане, чемпионки мира по волейболу сидя и голболу спорта слепых, завоевавшие квоты на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 г. в г. Токио (Япония). 5 декабря пройдет Сибирский форум юных паралимпийцев, который проводится с целью антидопинговой профилактики и пропаганды нетерпимости к допингу среди молодых спортсменов-паралимпийцев Сибирского федерального округа, в том числе кандидатов в национальные спортивные сборные команды России по адаптивным видам спорта. «По итогам 2017 года мы сделали качественный рывок по всем нашим приоритетным направлениям – от массовой физической культуры до спорта высших достижений. Красноярский край лидером в Сибири и входит в десятку сильнейших регионов страны по развитию отрасли спорта и физической культуры. Особое внимание мы, безусловно, уделяем развитию адаптивной физической культуры и спорта. Ежегодно территориям края мы предоставляем субсидии на приобретение спортивного оборудования для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. Размер субсидии был увеличен – с 993 тыс. рублей в 2017 году до 7 млн рублей в 2018 году. Ежегодно на территории края мы реализуем масштабные региональные проекты, проводим спартакиады, фестивали адаптивного спорта. Красноярские спортсмены регулярно завоевывают медали на Сурдлимпийских и Паралимпийских играх. Имена наших горнолыжников-паралимпийцев Валерия Редкозубова и Алексея Бугаева известны всему миру. Наши чемпионы своим примером еще раз доказывают, что у спорта нет границ. Победителем может стать каждый», – отметил министр спорта края Сергей Алексеев.

Просмотров:177 4-5 декабря в столице края в рамках Международной декады инвалидов состоится Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в Российской Федерации. Участниками масштабного события станут чемпионы Паралимпийских игр, представители российского спортивного сообщества, Министерства спорта России, спортивных вузов страны и другие, сообщает министерство спорта Красноярского края.В программе форума: Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития паралимпийского движения в России» (4 декабря), на которой будут рассматриваться актуальные вопросы методического и материально-технического обеспечения паралимпийского спорта, опыт вовлечения людей с инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой и спортом в регионах страны.Также 4 декабря запланировано заседание исполкома Паралимпийского комитета России, где будет утвержден план работы комитета и стратегия развития на 2019 год. Ключевым событием первого дня форума станет Паралимпийский бал, где состоится XIII церемония награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь». Среди лауреатов церемонии – чемпионы XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане, чемпионки мира по волейболу сидя и голболу спорта слепых, завоевавшие квоты на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 г. в г. Токио (Япония).5 декабря пройдет Сибирский форум юных паралимпийцев, который проводится с целью антидопинговой профилактики и пропаганды нетерпимости к допингу среди молодых спортсменов-паралимпийцев Сибирского федерального округа, в том числе кандидатов в национальные спортивные сборные команды России по адаптивным видам спорта.