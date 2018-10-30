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30 октября 2018, 11:20



Депутат Таймырского районного Совета Сергей Сизоненко: «Моя задача – не позволить, чтобы международные экологические акты использовались против населения Таймыра».

Как отметил таймырский парламентарий, свод международных правил, актов и требований по защите природы в Арктике сейчас подвергается глобальному пересмотру и уточнению. Во главе этого процесса стоит Арктический совет – международная организация, в которую от России входят представители правительства РФ и, как отдельный постоянный участник, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Пользуясь этим двойным представительством, российская сторона активно участвует в разработке новых международных актов, работа над которыми продолжается уже несколько лет. «Я преследую здесь очень важную цель – не дать разыгрывать экологическую карту против коренного и постоянно проживающего населения Таймыра, Ямала и других территорий Арктики», - пояснил Сергей Сизоненко. Напомним, в 2017 году Сергей Сизоненко подготовил доклад, легший в основу ряда документов Арктического совета. Он описал законодательные инициативы Ассоциации КМНСС и ДВ, направленные на защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни, в частности, по этнологической экспертизе. Автор доклада также подробно остановился на процедуре проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которая является обязательной для намечаемой деятельности. Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды» эта оценка должна проводиться до начала реализации деятельности одновременно с разработкой проектной документации. При этом важнейшим условием согласования промышленного проекта с населением является проведение общественных слушаний, которые должны подразумевать получение свободного, предварительного и осознанного согласия населения на проведение подобной деятельности при обязательном соблюдении экологических требований и устойчивого развития местного сообщества с сохранением языка и культуры. Однако в реальности этот принцип часто нарушается, и местное население узнает о проектах только после начала каких-либо работ. «Представители коренных народов, как и другие заинтересованные граждане, проживающие на территории, имеют право участвовать в общественных слушаниях по намечаемому к реализации промышленному проекту. Но закон не предполагает специального извещения, например, кочующего населения, живущего в зоне реализации проекта. Поэтому часто общественные слушания проходят формально. Чтобы этого избежать, необходимо предусматривать жесткие санкции за нарушение данного принципа вплоть до аннулирования лицензии на право пользования недрами», - подчеркнул Сергей Сизоненко. По мнению таймырского депутата, проведение экологического и этнологического мониторингов должно осуществляться с обязательным участием представителей Ассоциации КМНСС и ДВ и местных общин. Только в этом случае можно будет выявить реальное воздействие и просчитать негативные последствия промышленной деятельности на образ жизни и природопользование коренных малочисленных народов Севера.

Просмотров:193 Депутат Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета, заместитель председателя делового совета общероссийской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Сергей Сизоненко в Хельсинки принял участие в рабочем совещании группы по оценке воздействия на окружающую среду, итогом которого станет пакет рекомендаций для Арктического совета.Как отметил таймырский парламентарий, свод международных правил, актов и требований по защите природы в Арктике сейчас подвергается глобальному пересмотру и уточнению. Во главе этого процесса стоит Арктический совет – международная организация, в которую от России входят представители правительства РФ и, как отдельный постоянный участник, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Пользуясь этим двойным представительством, российская сторона активно участвует в разработке новых международных актов, работа над которыми продолжается уже несколько лет.Напомним, в 2017 году Сергей Сизоненко подготовил доклад, легший в основу ряда документов Арктического совета. Он описал законодательные инициативы Ассоциации КМНСС и ДВ, направленные на защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни, в частности, по этнологической экспертизе. Автор доклада также подробно остановился на процедуре проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которая является обязательной для намечаемой деятельности. Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды» эта оценка должна проводиться до начала реализации деятельности одновременно с разработкой проектной документации. При этом важнейшим условием согласования промышленного проекта с населением является проведение общественных слушаний, которые должны подразумевать получение свободного, предварительного и осознанного согласия населения на проведение подобной деятельности при обязательном соблюдении экологических требований и устойчивого развития местного сообщества с сохранением языка и культуры. Однако в реальности этот принцип часто нарушается, и местное население узнает о проектах только после начала каких-либо работ.По мнению таймырского депутата, проведение экологического и этнологического мониторингов должно осуществляться с обязательным участием представителей Ассоциации КМНСС и ДВ и местных общин. Только в этом случае можно будет выявить реальное воздействие и просчитать негативные последствия промышленной деятельности на образ жизни и природопользование коренных малочисленных народов Севера.