Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 октября 2018, 11:28



Портал «Работа в России» становится все более популярным в Красноярском крае.

С помощью этого сайта соискатели могут найти работу как по месту их проживания, так и в любом другом российском регионе, а работодатели – привлечь специалистов из разных субъектов Российской Федерации. На портале размещены вакансии центров занятости всех регионов России, работодателей всей страны и кадровых агентств. Каждый работодатель проходит строгую проверку, что позволяет полностью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства. Граждане, ищущие работу, могут разместить на портале «Работа в России» свои резюме, а также подписаться на рассылку вариантов подходящей работы в любом регионе. Кроме того, интернет-ресурс дает возможность связаться с работодателем и провести дистанционное собеседование с использованием web-технологий. Все активнее пользуются порталом и работодатели. Это связано с тем, что по сравнению с аналогичными коммерческими сайтами доступ к резюме соискателей предоставляется бесплатно. В настоящее время на портале размещены сведения о более чем полутора миллионах свободных рабочих мест, из них 62 тысячи – для работы в Красноярском крае. Отметим, что на портале представлена информация о социальном и экономическом положении регионов, в том числе на интерактивной карте – об аренде жилья, ближайших к месту работы школах, детских садах, медицинских учреждениях и других важных для жизни объектов. Разместить на данной площадке свои резюме могут все граждане, зарегистрированные на едином портале государственных и муниципальных услуг. Адрес портала «Работа в России» в сети – www.trudvsem.ru. Все сервисы и услуги бесплатны.

Просмотров:197 Общероссийская база вакансий «Работа в России» – федеральный бесплатный ресурс, который объединяет соискателей и работодателей всей страны. На сегодняшний день более 23 тысяч жителей региона уже разместили свои резюме на данном ресурсе, сообщает Агентство труда и занятости населения Красноярского края.С помощью этого сайта соискатели могут найти работу как по месту их проживания, так и в любом другом российском регионе, а работодатели – привлечь специалистов из разных субъектов Российской Федерации.На портале размещены вакансии центров занятости всех регионов России, работодателей всей страны и кадровых агентств. Каждый работодатель проходит строгую проверку, что позволяет полностью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства.Граждане, ищущие работу, могут разместить на портале «Работа в России» свои резюме, а также подписаться на рассылку вариантов подходящей работы в любом регионе. Кроме того, интернет-ресурс дает возможность связаться с работодателем и провести дистанционное собеседование с использованием web-технологий.Все активнее пользуются порталом и работодатели. Это связано с тем, что по сравнению с аналогичными коммерческими сайтами доступ к резюме соискателей предоставляется бесплатно. В настоящее время на портале размещены сведения о более чем полутора миллионах свободных рабочих мест, из них 62 тысячи – для работы в Красноярском крае.Отметим, что на портале представлена информация о социальном и экономическом положении регионов, в том числе на интерактивной карте – об аренде жилья, ближайших к месту работы школах, детских садах, медицинских учреждениях и других важных для жизни объектов.Разместить на данной площадке свои резюме могут все граждане, зарегистрированные на едином портале государственных и муниципальных услуг.Адрес портала «Работа в России» в сети – www.trudvsem.ru. Все сервисы и услуги бесплатны.