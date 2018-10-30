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30 октября 2018, 11:51



100 баллов к ЕГЭ. Детский технопарк «Кванториум» стал единственной в Красноярске официальной площадкой олимпиады научно-технологической инициативы (НТИ).

«Кванториум» объявлен официальной площадкой по семи профилям: «Аэрокосмические системы», «Беспилотные авиационные системы», «Виртуальная реальность», «Дополненная реальность», «Интеллектуальные робототехнические системы», «Интеллектуальные энергетические системы» и «Наносистемы и наноинженерия». Победа в любом из этих профилей принесет школьнику 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны, среди которых Московский политехнический университет, Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет, Сибирский федеральный университет и другие. Участвовать в олимпиаде НТИ может любой ученик 8-11-х классов. Для участия необходима предварительная регистрация, по данным на 23 октября из Красноярского края заявлено 887 участников. Олимпиада НТИ проходит в три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал. Финалисты будут работать с реальным инженерным оборудованием, применяя на практике продемонстрированные на отборочных этапах знания. НТИ — национальная технологическая инициатива — программа глобального технологического лидерства России к 2035 году.

Просмотров:182 Школьник из любой точки Красноярского края может обратиться в технопарк за помощью в подготовке ко Всероссийской инженерной олимпиаде, формировании команды и консультациями в процессе выполнения заданий. В дальнейшем в детском технопарке пройдет хакатон олимпиады НТИ, сообщили в министерстве образования Красноярского края.«Кванториум» объявлен официальной площадкой по семи профилям: «Аэрокосмические системы», «Беспилотные авиационные системы», «Виртуальная реальность», «Дополненная реальность», «Интеллектуальные робототехнические системы», «Интеллектуальные энергетические системы» и «Наносистемы и наноинженерия».Победа в любом из этих профилей принесет школьнику 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны, среди которых Московский политехнический университет, Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет, Сибирский федеральный университет и другие.Участвовать в олимпиаде НТИ может любой ученик 8-11-х классов. Для участия необходима предварительная регистрация, по данным на 23 октября из Красноярского края заявлено 887 участников.Олимпиада НТИ проходит в три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал. Финалисты будут работать с реальным инженерным оборудованием, применяя на практике продемонстрированные на отборочных этапах знания.НТИ — национальная технологическая инициатива — программа глобального технологического лидерства России к 2035 году.