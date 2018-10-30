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30 октября 2018, 12:01



В Красноярском крае проходит V Всероссийская неделя сбережений.

Жители Красноярского края, желающие повысить финансовую грамотность, могут принять участие в онлайн-мероприятиях на сайте Вашифинансы.рф. Они смогут проверить свои знания по основам финансовой грамотности в формате онлайн-тестирования, посетить виртуальную школу для пенсионеров «Финазбука для всех», послушать лекцию о правах потребителей финансовых услуг и многое другое. В Красноярском крае неделя сбережений проходит при поддержке министерства финансов края. Напомним, что в регионе реализуется комплексная межведомственная программа повышения финансовой грамотности населения «Мои финансы». С планом мероприятий можно ознакомиться на сайте минфина края.

Просмотров:183 С 29 октября по 12 ноября 2018 года во всех регионах Российской Федерации проходит V Всероссийская неделя сбережений. Это цикл бесплатных образовательно-просветительских мероприятий для взрослой аудитории, посвященных вопросам финансовой грамотности. Программа реализуется с 2014 года в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», сообщили в министерстве финансов Красноярского края.Жители Красноярского края, желающие повысить финансовую грамотность, могут принять участие в онлайн-мероприятиях на сайте Вашифинансы.рф. Они смогут проверить свои знания по основам финансовой грамотности в формате онлайн-тестирования, посетить виртуальную школу для пенсионеров «Финазбука для всех», послушать лекцию о правах потребителей финансовых услуг и многое другое.В Красноярском крае неделя сбережений проходит при поддержке министерства финансов края. Напомним, что в регионе реализуется комплексная межведомственная программа повышения финансовой грамотности населения «Мои финансы». С планом мероприятий можно ознакомиться на сайте минфина края.