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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:00 Житель Норильска хотел получит деньги, выставляя свою мебель на продажу, но в итоге сам лишился крупной суммы
15:59 Норильские мастерицы клуба «Галакс» открыли свою выставку в столице Таймыра.
15:51 До 10 лет лишения свободы грозит жителю Норильска, причинившего травмы инспектору ДПС.
15:42 Смертельно опасную стеклоомывающую жидкость обнаружили в Красноярском крае.
15:29 В Норильске почтили память жертв политических репрессий.
15:23 Как превратить мечту в успешный туристический бизнес Леонид Болгов расскажет на «Творческой кухне» Агентства развития Норильска.
14:36 Увеличение продолжительности жизни до 77 лет, а дохода населения на 30%. Правительство края утвердило стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.
14:23 У зимней Универсиады появится свой поезд в Москве.
14:06 Игроки МФК «Норильский никель» провели мастер-класс для воспитанников норильской школы-интерната.
13:52 1 ноября в Красноярске начнется обучение поваров зимней Универсиады-2019.
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