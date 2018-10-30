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30 октября 2018, 12:15



Инвестиционный проект «Норникеля». Суда Енисейского речного пароходства оснащаются новой системой учета расхода топлива.

Новая система, помимо фактического расхода топлива, позволяет контролировать такие параметры, как: количество принимаемого и выдаваемого топлива, его температура и уровень в расходных цистернах, время работы двигателей – основных и вспомогательных, производительность насоса, частота вращения вала и другие. Как отмечают сотрудники пароходства, установка автоматических систем контроля и учета расхода топлива на флоте имеет ряд преимуществ, например, дает возможность вести технически и финансово грамотную политику в области эффективного использования горючего на судах. Теперь судоводители могут непрерывно оценивать количество фактически израсходованного топлива. Инвестиционный проект компании «Норникель» по оснащению судов системами контроля и учета расхода топлива стартовал в 2017 году. Тогда новое оборудование было установлено на 12 теплоходах компании. В этом году оно появится еще на 36 судах рабочего ядра флота пароходства. С начала навигации 2018 года системы контроля и учета расхода топлива установлены на 20 судах пароходства. На очереди теплоходы червинской группы, а также танкеры «Виктор Астафьев» и «Александр Печеник».

Просмотров:190 Установка оборудования производится как в период судоремонта, так и непосредственно во время навигации. Процесс монтажа и настройки приборов учета расхода топлива занимает два-три дня, в зависимости от проекта теплохода, сообщает пресс-служба пароходства.Новая система, помимо фактического расхода топлива, позволяет контролировать такие параметры, как: количество принимаемого и выдаваемого топлива, его температура и уровень в расходных цистернах, время работы двигателей – основных и вспомогательных, производительность насоса, частота вращения вала и другие.Как отмечают сотрудники пароходства, установка автоматических систем контроля и учета расхода топлива на флоте имеет ряд преимуществ, например, дает возможность вести технически и финансово грамотную политику в области эффективного использования горючего на судах. Теперь судоводители могут непрерывно оценивать количество фактически израсходованного топлива.Инвестиционный проект компании «Норникель» по оснащению судов системами контроля и учета расхода топлива стартовал в 2017 году. Тогда новое оборудование было установлено на 12 теплоходах компании. В этом году оно появится еще на 36 судах рабочего ядра флота пароходства. С начала навигации 2018 года системы контроля и учета расхода топлива установлены на 20 судах пароходства. На очереди теплоходы червинской группы, а также танкеры «Виктор Астафьев» и «Александр Печеник».