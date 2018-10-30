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30 октября 2018, 12:19



Красноярская краевая филармония впервые проведет в Норильске «Самый северный фестиваль».

«Одна из наших приоритетных задач — распространять и повышать доступность высококачественного музыкального искусства для жителей малых и отдаленных городов края. Благодаря федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» мы сможем привезти фестиваль в один из самых северных городов мира», – поделился генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный. В дни фестиваля 13 и 14 ноября в 19.00 во Дворце культуры города Норильска северяне услышат два концерта Красноярского академического симфонического оркестра с участием лауреатов международных конкурсов, звезд исполнительского искусства Ивана и Михаила Почекиных (Москва). За дирижерским пультом выступит главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. На базе Норильского колледжа искусств 15 ноября в 19.00 вместе с братьями Почекиными выступит струнный ансамбль Красноярского академического симфонического оркестра. Иван Почекин также проведет в колледже открытый мастер-класс. Кроме того, струнный ансамбль симфонического оркестра и солисты Почекины выступят с концертом. 16 ноября ярчайшие шедевры русской и зарубежной музыки услышат жители Дудинки, концерт в кинодосуговом центре «Арктика» начнется в 19.00

Просмотров:197 С 13 по 16 ноября в Норильске и Дудинке состоятся большие гастроли Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде. На несколько дней Заполярье станет музыкальной «столицей» самого крупного региона России.«Одна из наших приоритетных задач — распространять и повышать доступность высококачественного музыкального искусства для жителей малых и отдаленных городов края. Благодаря федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» мы сможем привезти фестиваль в один из самых северных городов мира», – поделился генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.В дни фестиваля 13 и 14 ноября в 19.00 во Дворце культуры города Норильска северяне услышат два концерта Красноярского академического симфонического оркестра с участием лауреатов международных конкурсов, звезд исполнительского искусства Ивана и Михаила Почекиных (Москва). За дирижерским пультом выступит главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. На базе Норильского колледжа искусств 15 ноября в 19.00 вместе с братьями Почекиными выступит струнный ансамбль Красноярского академического симфонического оркестра. Иван Почекин также проведет в колледже открытый мастер-класс. Кроме того, струнный ансамбль симфонического оркестра и солисты Почекины выступят с концертом.16 ноября ярчайшие шедевры русской и зарубежной музыки услышат жители Дудинки, концерт в кинодосуговом центре «Арктика» начнется в 19.00