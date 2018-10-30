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30 октября 2018, 12:35



Бюджет Норильска на 2018 год скорректирован.

Подробные изменения муниципальных программ были заслушаны на заседаниях всех профильных депутатских комиссий. В целом доходная часть городской казны увеличилась на 87,1 млн рублей, расходы уменьшились на 57,1 млн рублей, дефицит сократился на 144,2 млн рублей. Корректировка доходов и расходов бюджета 2018 года произведена в связи с уточнением поступлений межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, с отражением возвратов субсидий прошлых лет, предоставленных организациям из местного бюджета, а также с перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами и мероприятиями муниципальных программ в целях эффективного использования средств. После произведенной корректировки параметры бюджета Норильска на 2018 год составляют: доходы - 17 млрд 770,3 млн рублей; расходы - 18 млрд 894,3 млн рублей; дефицит - 1 млрд 124 млн рублей. «Осенью мы традиционно вносим изменения в городской бюджет, предложенные администрацией города. Это нормальная практика, поскольку очень многие расходные статьи связаны с сезонными летними работами. Как и в предыдущий год, не все запланированные работы будут выполнены – это связано с недобросовестностью некоторых подрядчиков, а также рядом несостоявшихся конкурсов и торгов. Тем не менее первоочередные работы будут выполнены в полном объеме. Произведенная корректировка обеспечивает эффективное использование бюджетных средств с учетом исполнения всех социальных обязательств и гарантий», - прокомментировал корректировку бюджета председатель норильского горсовета Александр Пестряков. Помимо этого, в ходе сессии для приведения в соответствие с действующим законодательством были внесены изменения в Устав муниципального образования город Норильск, в Решение городского Совета от 13.05.2008 № 11-239 «О публичных слушаниях», в положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Норильском городском Совете депутатов, а также в положение о ДКВ – в связи с уточнением сведений об уровне заработной платы отдельных категорий работников. Кроме того, в связи с изменением места жительства депутатские полномочия с себя сложил Владимир Потеряхин. В соответствии с действующим законодательством его место в норильском парламенте займет руководитель Объединенной дирекции заповедников Таймыра Виктор Матасов.

Просмотров:215 Внесение изменений в 16 из 17 муниципальных программ утверждено сессией Норильского городского Совета депутатов, которая состоялась сегодня.Подробные изменения муниципальных программ были заслушаны на заседаниях всех профильных депутатских комиссий.В целом доходная часть городской казны увеличилась на 87,1 млн рублей, расходы уменьшились на 57,1 млн рублей, дефицит сократился на 144,2 млн рублей. Корректировка доходов и расходов бюджета 2018 года произведена в связи с уточнением поступлений межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, с отражением возвратов субсидий прошлых лет, предоставленных организациям из местного бюджета, а также с перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами и мероприятиями муниципальных программ в целях эффективного использования средств.После произведенной корректировки параметры бюджета Норильска на 2018 год составляют: доходы - 17 млрд 770,3 млн рублей; расходы - 18 млрд 894,3 млн рублей; дефицит - 1 млрд 124 млн рублей.«Осенью мы традиционно вносим изменения в городской бюджет, предложенные администрацией города. Это нормальная практика, поскольку очень многие расходные статьи связаны с сезонными летними работами. Как и в предыдущий год, не все запланированные работы будут выполнены – это связано с недобросовестностью некоторых подрядчиков, а также рядом несостоявшихся конкурсов и торгов. Тем не менее первоочередные работы будут выполнены в полном объеме. Произведенная корректировка обеспечивает эффективное использование бюджетных средств с учетом исполнения всех социальных обязательств и гарантий», - прокомментировал корректировку бюджета председатель норильского горсовета Александр Пестряков.Помимо этого, в ходе сессии для приведения в соответствие с действующим законодательством были внесены изменения в Устав муниципального образования город Норильск, в Решение городского Совета от 13.05.2008 № 11-239 «О публичных слушаниях», в положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Норильском городском Совете депутатов, а также в положение о ДКВ – в связи с уточнением сведений об уровне заработной платы отдельных категорий работников.Кроме того, в связи с изменением места жительства депутатские полномочия с себя сложил Владимир Потеряхин. В соответствии с действующим законодательством его место в норильском парламенте займет руководитель Объединенной дирекции заповедников Таймыра Виктор Матасов.