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30 октября 2018, 13:48



Норильска в списке нет. В крае внесли изменения в план капремонта многоквартирных домов.

В состав комиссии входят представители министерства промышленности, энергетики и ЖКХ края, службы строительного надзора и жилищного контроля, Регионального фонда капитального ремонта. На заседании также присутствовали руководители муниципальных образований, на которых расположены дома, предлагаемые в корректировку плана. На рассмотрение комиссии были представлены 20 пакетов документов с обоснованием необходимости переноса сроков проведения капитального ремонта крыш, фасада, фундамента и инженерных сетей многоквартирных домов на более ранний период. В пакет документов входят акты осмотра технического состояния объектов, материалы фотофиксации и другие документы. В частности, комиссия поддержала заявки по объектам в Боготоле (ул. Кирова, 18), Минусинске (ул. Абаканская, 64, пер. Сафьяновых, 9, ул. Кретова, 1), Красноярске, (ул. Московская, 5а, и ул. Семафорная, 189), Дудинке (ул. Дудинская, 19) и в поселке Шушенском (ул. Тельмана, 29).

Просмотров:204 Заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Андрей Шлома провел очередное заседание комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории региона.В состав комиссии входят представители министерства промышленности, энергетики и ЖКХ края, службы строительного надзора и жилищного контроля, Регионального фонда капитального ремонта. На заседании также присутствовали руководители муниципальных образований, на которых расположены дома, предлагаемые в корректировку плана.На рассмотрение комиссии были представлены 20 пакетов документов с обоснованием необходимости переноса сроков проведения капитального ремонта крыш, фасада, фундамента и инженерных сетей многоквартирных домов на более ранний период. В пакет документов входят акты осмотра технического состояния объектов, материалы фотофиксации и другие документы.В частности, комиссия поддержала заявки по объектам в Боготоле (ул. Кирова, 18), Минусинске (ул. Абаканская, 64, пер. Сафьяновых, 9, ул. Кретова, 1), Красноярске, (ул. Московская, 5а, и ул. Семафорная, 189), Дудинке (ул. Дудинская, 19) и в поселке Шушенском (ул. Тельмана, 29).