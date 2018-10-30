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30 октября 2018, 13:49



В Норильском городском Совете депутатов изменения.

Сегодня же депутаты проголосовали за сложение полномочий Владимира Потеряхина. Он переехал в другой город, его место займет следующий по списку депутат от ЕР.

Просмотров:227 Вместо Юрия Ликинова депутатское кресло заняла Лариса Сабанина. Юрий Ликинов теперь - депутат таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов. Сегодня Ларисе Сабаниной вручили значок депутата и мандат.Сегодня же депутаты проголосовали за сложение полномочий Владимира Потеряхина. Он переехал в другой город, его место займет следующий по списку депутат от ЕР.