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30 октября 2018, 14:06



Игроки МФК «Норильский никель» провели мастер-класс для воспитанников норильской школы-интерната.

«Мне очень понравилось заниматься с детьми. Для меня это не первая встреча со школьниками Норильска. Детям-сиротам, у которых нет родителей, возможно, не хватает поддержки, внимания, поэтому для них нужно выкладываться еще больше, отдавать себя целиком игре. Я очень рад, что мне представилась такая возможность, я получил большое удовольствие от общения и игры с ними. Надеюсь, что дети также получили что-то полезное для себя. Я курировал команду девочек и заметил, что многие из них обладают хорошей техникой. Видно, что они занимаются, посвящают много времени мини-футболу», - приводит слова игрока «Норильского никеля» Виктора Мелло официальный сайт клуба.

Просмотров:187 Встреча началась с традиционной разминки и с выполнения базовых упражнений мини-футбола. Затем детей поделили на две команды – мальчики и девочки и устроили мини-турнир. Завершилась встреча теплым общением и чаепитием, сообщает пресс-служба заполярного клуба.