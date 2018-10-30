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30 октября 2018, 14:23



У зимней Универсиады появится свой поезд в Москве.

Универсиада – это молодежный аналог Олимпиады, Всемирные студенческие спортивные игры, которые уже более 50 лет являются вторым по значимости и представительству комплексным мероприятием на мировой спортивной арене. Запуск тематического поезда станет частью масштабной программы, нацеленной на продвижение знаний об Универсиаде, Красноярском крае и Сибири в целом. В результате москвичи и гости столицы смогут почувствовать себя частью большого спортивного события, которое пройдет за тысячи километров от Москвы, и отправиться «на метро в Сибирь». Дизайн поезда позволит раскрыть красоту и природное разнообразие Сибири, гостеприимство этого региона, его готовность к проведению международных соревнований высокого уровня. Инициатором запуска тематического поезда выступила горно-металлургическая компания «Норникель», генеральный партнер зимней Универсиады-2019. Выбор внешнего и внутреннего оформления проходил на основании конкурса среди студентов–дизайнеров из московских и международных вузов. Итоги конкурса были объявлены во время московского этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады. Его победителями стали студенты РГУ им. А. Н. Косыгина. Предложенные ими визуальные решения были интегрированы в финальный дизайн тематического поезда.

Просмотров:192 В преддверии XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в марте будущего года, в Московском метрополитене появится тематический поезд.Универсиада – это молодежный аналог Олимпиады, Всемирные студенческие спортивные игры, которые уже более 50 лет являются вторым по значимости и представительству комплексным мероприятием на мировой спортивной арене.Запуск тематического поезда станет частью масштабной программы, нацеленной на продвижение знаний об Универсиаде, Красноярском крае и Сибири в целом. В результате москвичи и гости столицы смогут почувствовать себя частью большого спортивного события, которое пройдет за тысячи километров от Москвы, и отправиться «на метро в Сибирь».Дизайн поезда позволит раскрыть красоту и природное разнообразие Сибири, гостеприимство этого региона, его готовность к проведению международных соревнований высокого уровня.Инициатором запуска тематического поезда выступила горно-металлургическая компания «Норникель», генеральный партнер зимней Универсиады-2019.Выбор внешнего и внутреннего оформления проходил на основании конкурса среди студентов–дизайнеров из московских и международных вузов. Итоги конкурса были объявлены во время московского этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады. Его победителями стали студенты РГУ им. А. Н. Косыгина. Предложенные ими визуальные решения были интегрированы в финальный дизайн тематического поезда.