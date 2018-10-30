Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
30 октября 2018, 14:36

Увеличение продолжительности жизни до 77 лет, а дохода населения на 30%. Правительство края утвердило стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.


Сегодня председатель правительства края Юрий Лапшин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Он отметил, что у новых членов правительства нет возможности долго входить в курс дела и рекомендовал им минимизировать период «погружения», поскольку сейчас идет самая активная стадия бюджетного процесса. А с учетом высоких ожиданий от новой команды поручил работать исключительно на результат.
Главным вопросом повестки заседания правительства стало утверждение стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. С докладом выступил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства края – министра экономического развития и инвестиционной политики Сергей Верещагин. Он сообщил, что принимаемая стратегия – концептуальная основа всей системы долгосрочного планирования края. «Мы должны не просто решать актуальные, текущие вопросы, но и задавать вектор развития края на годы, десятилетия вперед, – отметил Сергей Верещагин. – Подготовленный документ рассматривает человека как основную ценность в современном обществе. Благосостояние, комфортная среда, самореализация человека – вот ключевые социальные приоритеты стратегии».
Главной целью стратегии стало достижение высокого качества жизни при эффективном развитии краевой экономики. Стратегия определяет экономическое развитие края на предстоящие годы, основываясь на конкурентных преимуществах, потенциале региона и стратегической значимости тех или иных видов деятельности. В соответствии с утвержденным документом экономика региона сосредоточится на развитии базовых бюджетообразующих отраслей (металлургия, нефтегазовый комплекс, ТЭК), развитии новой экономики, основанной на достижениях современной науки, и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, а также на развитии таких территориально распределенных отраслей, как сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс. Традиционно эти отрасли обладают высокой социальной значимостью, обеспечивают основную занятость в сельских территориях, формируют и поддерживают каркас расселения края.
«Для достижения поставленной цели в стратегии прописаны четыре основных направления развития края, – сообщил Сергей Верещагин. – «Край для жизни» – так мы назвали первое направление. В условиях усиления конкуренции регионов за человека только высокое качество жизни может обеспечить сохранение и прирост населения края, приток молодежи и квалифицированных кадров. Следующим ключевым направлением развития края должна стать «Новая индустриализация». Его задача – трансформация экономической модели края от преимущественно сырьевой к индустриальной и инновационной. Третье ключевое направление – экологическое. Оно предусматривает ужесточение экологических требований. Четвертое направление касается развития территорий края, в том числе таких стратегически значимых территорий, как Арктическая зона и Красноярская агломерация».
В результате проводимой социальной и экономической политики к 2030 году планируется рост численности населения края до 3 млн человек, увеличение продолжительности жизни до 77 лет, увеличение в полтора раза валового регионального продукта, рост объемов промышленного производства до 1,7 раза, ежегодный прирост инвестиций в основной капитал на уровне 2,5% – 4% и прирост реальных денежных доходов населения на 30%, сообщили в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.
Подводя итоги обсуждения, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин отметил, что данный документ продолжительное время разрабатывался органами власти края, проходил согласование в краевом парламенте и во всех федеральных структурах. «Стратегия, которую мы утверждаем сегодня, встроена в общегосударственную политику и единую российскую систему долгосрочного планирования. Понятно, что жизнь идет гораздо быстрее, чем рождаются такого рода масштабные документы. И уже сегодня у нас есть целый ряд идей и проектов, которые еще не упомянуты в стратегии, но которые там обязательно появятся. Подчеркну, что это не дорожная карта, в ней нет готовых рецептов или подробного перечня шагов и действий, которые нам следует предпринять. Это документ, который определяет цели, с учетом которых мы будем выстраивать свою текущую деятельность», – сказал премьер-министр края.

Просмотров:202
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 30 октября 2018 
18:00   Житель Норильска хотел получит деньги, выставляя свою мебель на продажу, но в итоге сам лишился крупной суммы 15:59   Норильские мастерицы клуба «Галакс» открыли свою выставку в столице Таймыра.
15:51   До 10 лет лишения свободы грозит жителю Норильска, причинившего травмы инспектору ДПС. 15:42   Смертельно опасную стеклоомывающую жидкость обнаружили в Красноярском крае.
15:29   В Норильске почтили память жертв политических репрессий. 15:23   Как превратить мечту в успешный туристический бизнес Леонид Болгов расскажет на «Творческой кухне» Агентства развития Норильска.
14:36   Увеличение продолжительности жизни до 77 лет, а дохода населения на 30%. Правительство края утвердило стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. 14:23   У зимней Универсиады появится свой поезд в Москве.
14:06   Игроки МФК «Норильский никель» провели мастер-класс для воспитанников норильской школы-интерната. 13:52   1 ноября в Красноярске начнется обучение поваров зимней Универсиады-2019.
13:49   В Норильском городском Совете депутатов изменения. 13:48   Норильска в списке нет. В крае внесли изменения в план капремонта многоквартирных домов.
12:35   Бюджет Норильска на 2018 год скорректирован. 12:19   Красноярская краевая филармония впервые проведет в Норильске «Самый северный фестиваль».
12:15   Инвестиционный проект «Норникеля». Суда Енисейского речного пароходства оснащаются новой системой учета расхода топлива. 12:01   В Красноярском крае проходит V Всероссийская неделя сбережений.
11:51   100 баллов к ЕГЭ. Детский технопарк «Кванториум» стал единственной в Красноярске официальной площадкой олимпиады научно-технологической инициативы (НТИ). 11:28   Портал «Работа в России» становится все более популярным в Красноярском крае.
11:20   Депутат Таймырского районного Совета Сергей Сизоненко: «Моя задача – не позволить, чтобы международные экологические акты использовались против населения Таймыра». 11:08   Красноярск впервые примет Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России.
11:03   В Красноярском крае запретят срезку пантов с дикого северного оленя. 11:02   Третий экологический марафон «Норникеля» «Понеслось!» стал одним из самых масштабных.
10:54   «Норникель» запускает в Красноярском крае и Мурманской области проект «Социальный портрет горожанина». 10:49   Норильский театр готовит в ноябре и декабре несколько сюрпризов и постановок.
09:37   Министр здравоохранения России Вероника Скворцова посетит Красноярск и Норильск.

 29 октября 2018 
18:38   Юные норильчане выявили сильнейших в турнире по мини-футболу. 17:49   В Норильске открылся самый северный филиал Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие».
17:46   29 октября — День вневедомственной охраны. 17:26   Норильчане стали призерами на конкурсе «Новый фарватер». 15-й, юбилейный проект для северных территорий края проходил в Лесосибирске.
17:15   Сегодня - Всемирный день борьбы с инсультом. За девять месяцев текущего года в Норильске зарегистрировано более 130 случаев инсульта, три из них закончились летальным исходом. 17:00   В соцсетях активно обсуждается отсутствие в некоторых палатах и кабинетах перинатального центра Норильска воды и отопления. ...
16:26   Ольга Галяндина, учитель математики гимназии № 5, в числе лучших педагогов в крае. 16:21   Два брошенных автомобиля вывезли сегодня из норильских дворов. Работа по эвакуации ведется круглогодично.
16:01   Выходные в Норильске прошли под знаком Северного книжного интеллектуального фестиваля. Для тех, кто не успел его посетить: продажа книг продлена до субботы. 15:19   В память о жертвах политических репрессий, пострадавших за православную веру, для норильских школьников проводят интерактивные занятия-экскурсии ...
14:02   В Норильске состоялись традиционные командные соревнования по функциональному многоборью (кроссфит). 13:54   В Норильске прошел спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню гимнастики.
13:13   Норильчане выявили сильнейших в традиционном командном турнире по дзюдо «Кубок Талнаха». 12:30   В кайерканском Ледовом дворце спорта прошел традиционный турнир по хоккею памяти Юрия Русанова.
12:24   Интернет-опрос о качестве питания в детсадах, школах и больницах запускает ОНФ. 12:13   За полгода в Норильске выявлено девять преступлений коррупционной направленности. В городе прошла комиссия по противодействию коррупции.
11:59   26-летний житель Норильска ответит перед судом за присвоение денег скупщика оленьих рогов. 11:52   В Красноярском крае подорожали квартиры.
11:48   Более 12 тысяч юных северян отдохнули этим летом в оздоровительных лагерях Красноярского края. 11:29   Землетрясение силой 3,5 балла зафиксировано в Красноярском крае.
11:06   Дело о краже 150 000 рублей с банковского счета жителя Норильска раскрыто. 10:49   Правовой статус региональных уполномоченных по правам человека будет усовершенствован. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

 26 октября 2018 
17:20   В Норильске на основании видеозаписи в соцсетях к ответственности привлечен водитель внедорожника 17:14   Сегодня в здании управления автотранспортного объединения ЦАТК ЗФ «Норникеля» работников предприятия поздравили с профессиональным праздником
15:30   Список обманутых дольщиков в Сибири включает 3600 пострадавших




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх