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30 октября 2018, 14:36



Увеличение продолжительности жизни до 77 лет, а дохода населения на 30%. Правительство края утвердило стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.

Главным вопросом повестки заседания правительства стало утверждение стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. С докладом выступил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства края – министра экономического развития и инвестиционной политики Сергей Верещагин. Он сообщил, что принимаемая стратегия – концептуальная основа всей системы долгосрочного планирования края. «Мы должны не просто решать актуальные, текущие вопросы, но и задавать вектор развития края на годы, десятилетия вперед, – отметил Сергей Верещагин. – Подготовленный документ рассматривает человека как основную ценность в современном обществе. Благосостояние, комфортная среда, самореализация человека – вот ключевые социальные приоритеты стратегии». Главной целью стратегии стало достижение высокого качества жизни при эффективном развитии краевой экономики. Стратегия определяет экономическое развитие края на предстоящие годы, основываясь на конкурентных преимуществах, потенциале региона и стратегической значимости тех или иных видов деятельности. В соответствии с утвержденным документом экономика региона сосредоточится на развитии базовых бюджетообразующих отраслей (металлургия, нефтегазовый комплекс, ТЭК), развитии новой экономики, основанной на достижениях современной науки, и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, а также на развитии таких территориально распределенных отраслей, как сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс. Традиционно эти отрасли обладают высокой социальной значимостью, обеспечивают основную занятость в сельских территориях, формируют и поддерживают каркас расселения края. «Для достижения поставленной цели в стратегии прописаны четыре основных направления развития края, – сообщил Сергей Верещагин. – «Край для жизни» – так мы назвали первое направление. В условиях усиления конкуренции регионов за человека только высокое качество жизни может обеспечить сохранение и прирост населения края, приток молодежи и квалифицированных кадров. Следующим ключевым направлением развития края должна стать «Новая индустриализация». Его задача – трансформация экономической модели края от преимущественно сырьевой к индустриальной и инновационной. Третье ключевое направление – экологическое. Оно предусматривает ужесточение экологических требований. Четвертое направление касается развития территорий края, в том числе таких стратегически значимых территорий, как Арктическая зона и Красноярская агломерация». В результате проводимой социальной и экономической политики к 2030 году планируется рост численности населения края до 3 млн человек, увеличение продолжительности жизни до 77 лет, увеличение в полтора раза валового регионального продукта, рост объемов промышленного производства до 1,7 раза, ежегодный прирост инвестиций в основной капитал на уровне 2,5% – 4% и прирост реальных денежных доходов населения на 30%, сообщили в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края. Подводя итоги обсуждения, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин отметил, что данный документ продолжительное время разрабатывался органами власти края, проходил согласование в краевом парламенте и во всех федеральных структурах. «Стратегия, которую мы утверждаем сегодня, встроена в общегосударственную политику и единую российскую систему долгосрочного планирования. Понятно, что жизнь идет гораздо быстрее, чем рождаются такого рода масштабные документы. И уже сегодня у нас есть целый ряд идей и проектов, которые еще не упомянуты в стратегии, но которые там обязательно появятся. Подчеркну, что это не дорожная карта, в ней нет готовых рецептов или подробного перечня шагов и действий, которые нам следует предпринять. Это документ, который определяет цели, с учетом которых мы будем выстраивать свою текущую деятельность», – сказал премьер-министр края.

Просмотров:202 Сегодня председатель правительства края Юрий Лапшин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Он отметил, что у новых членов правительства нет возможности долго входить в курс дела и рекомендовал им минимизировать период «погружения», поскольку сейчас идет самая активная стадия бюджетного процесса. А с учетом высоких ожиданий от новой команды поручил работать исключительно на результат.Главным вопросом повестки заседания правительства стало утверждение стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. С докладом выступил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства края – министра экономического развития и инвестиционной политики Сергей Верещагин. Он сообщил, что принимаемая стратегия – концептуальная основа всей системы долгосрочного планирования края. «Мы должны не просто решать актуальные, текущие вопросы, но и задавать вектор развития края на годы, десятилетия вперед, – отметил Сергей Верещагин. – Подготовленный документ рассматривает человека как основную ценность в современном обществе. Благосостояние, комфортная среда, самореализация человека – вот ключевые социальные приоритеты стратегии».Главной целью стратегии стало достижение высокого качества жизни при эффективном развитии краевой экономики. Стратегия определяет экономическое развитие края на предстоящие годы, основываясь на конкурентных преимуществах, потенциале региона и стратегической значимости тех или иных видов деятельности. В соответствии с утвержденным документом экономика региона сосредоточится на развитии базовых бюджетообразующих отраслей (металлургия, нефтегазовый комплекс, ТЭК), развитии новой экономики, основанной на достижениях современной науки, и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, а также на развитии таких территориально распределенных отраслей, как сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс. Традиционно эти отрасли обладают высокой социальной значимостью, обеспечивают основную занятость в сельских территориях, формируют и поддерживают каркас расселения края.«Для достижения поставленной цели в стратегии прописаны четыре основных направления развития края, – сообщил Сергей Верещагин. – «Край для жизни» – так мы назвали первое направление. В условиях усиления конкуренции регионов за человека только высокое качество жизни может обеспечить сохранение и прирост населения края, приток молодежи и квалифицированных кадров. Следующим ключевым направлением развития края должна стать «Новая индустриализация». Его задача – трансформация экономической модели края от преимущественно сырьевой к индустриальной и инновационной. Третье ключевое направление – экологическое. Оно предусматривает ужесточение экологических требований. Четвертое направление касается развития территорий края, в том числе таких стратегически значимых территорий, как Арктическая зона и Красноярская агломерация».В результате проводимой социальной и экономической политики к 2030 году планируется рост численности населения края до 3 млн человек, увеличение продолжительности жизни до 77 лет, увеличение в полтора раза валового регионального продукта, рост объемов промышленного производства до 1,7 раза, ежегодный прирост инвестиций в основной капитал на уровне 2,5% – 4% и прирост реальных денежных доходов населения на 30%, сообщили в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.Подводя итоги обсуждения, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин отметил, что данный документ продолжительное время разрабатывался органами власти края, проходил согласование в краевом парламенте и во всех федеральных структурах. «Стратегия, которую мы утверждаем сегодня, встроена в общегосударственную политику и единую российскую систему долгосрочного планирования. Понятно, что жизнь идет гораздо быстрее, чем рождаются такого рода масштабные документы. И уже сегодня у нас есть целый ряд идей и проектов, которые еще не упомянуты в стратегии, но которые там обязательно появятся. Подчеркну, что это не дорожная карта, в ней нет готовых рецептов или подробного перечня шагов и действий, которые нам следует предпринять. Это документ, который определяет цели, с учетом которых мы будем выстраивать свою текущую деятельность», – сказал премьер-министр края.