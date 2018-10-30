Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 октября 2018, 15:23



Как превратить мечту в успешный туристический бизнес Леонид Болгов расскажет на «Творческой кухне» Агентства развития Норильска.

Владелец гостевых домов в Уймонской долине Горного Алтая поделится уникальным опытом разработки и продвижения оригинальных туристических маршрутов, оздоровительных и лечебных программ. Встреча состоится 2 ноября в 11.00 на «Творческой кухне» АРН: ул. Комсомольская, 33а, офис 311. Для участия требуется регистрация по электронной почте: aaivanova@arnorilsk.ru или по телефону: 45-68-07 (Алена Иванова, специалист направления «Социокультурные проекты» АРН).

Просмотров:189 Леонид Болгов - адвокат и директор некоммерческого партнерства, путешественник и эстет, сыроед и приверженец йоги, романтик и успешный предприниматель. Он 30 лет живет на Алтае и искренне любит свою землю. Вместе с мамой Таисией Болговой обустроил усадьбу «Портал Белуха». Это место пользуется большой популярностью у туристов и ученых, журналистов и археологов, знаменитостей из разных стран мира и жителей множества российских городов.Владелец гостевых домов в Уймонской долине Горного Алтая поделится уникальным опытом разработки и продвижения оригинальных туристических маршрутов, оздоровительных и лечебных программ.Встреча состоится 2 ноября в 11.00 на «Творческой кухне» АРН: ул. Комсомольская, 33а, офис 311. Для участия требуется регистрация по электронной почте: aaivanova@arnorilsk.ru или по телефону: 45-68-07 (Алена Иванова, специалист направления «Социокультурные проекты» АРН).